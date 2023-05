KRAJ JEDNE ERE NA TEATRU SNOVA - ODLAZI FIL DŽONS: Čuveni fudbaler posle 12 godina napušta Junajted!

Fudbalski klub Mančester junajted saopštio je danas da će odbrambeni igrač Fil Džons na kraju sezone napustiti tu ekipu.

Džons je član Junajteda od 2011. godine i s klubom je titulu Premijer lige osvojio u sezoni 2012/13, koja je bila poslednja za trenera Aleksa Fergusona.

Za Junajted je odigrao 229 utakmica i postigao šest golova, a 31-godišnji igrač je nastupao i 27 puta za reprezentaciju Engleske.

Zbog problema sa povredama tokom poslednje tri sezone zabeležio je samo pet nastupa. Poslednji meč je odigrao u finišu prošle sezone protiv Brentforda, kada je ušao u igru umesto Huana Mate.

"Mislim da je vrhunac za mene bila utakmica protiv Vulverhemptona (3. januar 2022. godine), kada sam se vratio posle povrede. To je bio trenutak koji nikada neću zaboraviti. Sad se naježim kad razmišljam o tome. Radio sam tako, tako naporno da dođem do te faze kondicije", prisetio se Džons, kojem je to bio prvi nastup posle skoro dve godine.

"Bio je to veliki, veliki trenutak u mojoj karijeri i navijači su tog dana bili neverovatni. Ljubav koju su mi pokazali na toj utakmici, strast koju su iskazali bila je spektakularna. Ne mogu im se dovoljno zahvaliti na tome. Oni su mi bili stalna podrška, tokom celog perioda ovde", rekao je Džons.

Junajted tri utakmice pre kraja zauzima četvrto mesto na tabeli Premijer lige sa 66 bodova. Naredni meč Junajted igra u subotu na gostovanju protiv Bornmuta.

