MITAR REŠIO DA PROGOVORI! Srpski golgeter otvoreno o SUSPENZIJI: Da li žalim? Uvek kažem NE! Pričao sam sa sudijom posle incidenta

Reprezentativac Srbije i golgeter Fulama, Aleksandar Mitrović, otvoreno je govorio o suspenziji koju je zaradio nakon incidenta na meču četvrtfinala FA kupa protiv Mančester junajteda.

Podsetimo, Mitrović je dobio osam mečeva suspenzije jer je 19. marta na utakmici FA kupa protiv Mančester junajteda odgurnuo sudiju Krisa Kavana. Srpski golgeter je dobio crveni karton i nakon žestokog pritiska engleske javnosti suspendovan je čak osam utakmica.

Mitar je istakao da je svestan da je pogrešio.

"Da li žalim? Uvek kažem ne. Ukoliko uradim nešto dobro ili loše stojim iza toga, ali ovog puta sam napravio grešku. To je očigledno... Nije trebalo da reagujem tako, nije trebalo da dodirnem sudiju, nije trebalo da reagujem kako sam reagovao. To je to. Najvažnije za mene je što sam posle par dana pričao sa sudijom i da on zna da nije bilo ništa lično. Reagovao sam tako i on je to razumeo", otkrio je Mitrović.

Srpski as je istakao da je izvukao pouke i ostavio to iza sebe.

"Kažnjen sam i to sam prihvatio, to je nešto što je iza mene. Ja sam pobednik bilo da igram protiv vas, video igrice ili sa nekim na terenu pokušavam da budem pobednik. Imao sam mnogo razgovora sa menadžerom koji mi je rekao da ne želi da se promenim, želi da se kontrolišem bolje, ali mi je rekao: Ovo si ti. Naravno, to je nešto iz čega sam naučio, teško mi je, ne mogu da lažem, bilo mi je teško, ali je to iza mene. Sada idem napred, to je samo još jedna lekcija", poručio je fudbaler Fulama.

🗣️ “Regrets, always no. I’m an honest guy and no matter what I do, good or bad, I always stay behind what I did and this time I made a mistake.” Aleksandar Mitrović admits that he made a mistake which led to his ban from football but says he doesn’t regret his actions. pic.twitter.com/gOA7oySQoQ — Football Daily (@footballdaily) May 19, 2023

Posle gotovo dva meseca pauze Mitrović se proteklog vikenda vratio na teren i odmah postigao gol protiv Sautemptona (2:0).

