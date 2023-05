ČUKARIČKI SE PONEO DŽENTLMENSKI PREMA ZVEZDI: Matijašević objasnio zašto su pristali da finale Kupa igraju na Marakani

Čukarički se plasirao u finale Kupa Srbije, pobedom protiv Vojvodine u Novom Sadu (1:0). Polufinalni duel na stadionu „Karađorđe“ je najpre igran u sredu, ali je zbog vremenskih neprilika prekinut pri vođstvu beogradskog tima od 2:0 u 33. minutu, a potom je u četvrtak igran novi susret.

foto: www.fkcukaricki.com

- Pre svega, hvala gospodi Dragoljubu Zbiljiću, Dušanu Bajatoviću i Marku Jovanoviću, kao i svim ljudima iz Vojvodine na čestitkama. Takođe, i na gostoprimstvu u prethodna dva dana - rekao je Vladimir Matijašević, sportski direktor Čukaričkog i nastavio:

- Prijateljski smo klubovi, i tako treba da bude sa svim timovima u Srbiji, a da onaj ko je bolji pobedi na terenu. Uvek ćemo biti fokusirani na prijateljstva, za dobrobit svih nas koji radimo u srpskom fudbalu.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Sportski direktor Čukaričkog potom se osvrnuo na predstojeći susret finala Kupa Srbije protiv Crvene zvezde, u četvrtak, od 18,30 časova, na stadionu "Rajko Mitić".

- Čukarički je pozitivno odgovorio na molbu Crvene zvezde da meč za trofej bude odigran na stadionu „Rajko Mitić“. Bili smo spremni i da susret organizujemo na našem stadionu na Banovom brdu, i on bi sigurno bio pun, ali da budemo realni, većinski navijačima Crvene zvezde. Pristali smo da igramo na Marakani, samo iz razloga što finale Kupa Srbije mora da bude praznik fudbala, i da na tom meču bude što više gledalaca, a očekujem da će interesovanje biti veliko.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Matijašević je istakao da Čukarički ima velike ambicije u finišu sezone, između ostalog i u finalu Kupa Srbije.

- Borićemo se za trofej, sportski, na terenu, pokušati da po drugi put u istoriji osvojimo Kup Srbije. Verujem da će se svi igrači do četvrtka oporaviti i da će biti spremni za veliko finale, pa ko bude bolji neka pobedi. Gostovali smo u svim rundama Kupa do sada, neće nam biti problem da to još jednom učinimo - zaključio je Vladimir Matijašević.

Kurir sport