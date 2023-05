POZNATI DETALJI PREGOVORA Evo kako je Barak Bahar stigao u Zvezdu: Došli su svi u odelima na 40 stepeni Celzijusa!

Izraelski fudbalski trener Barak Bahar novi je šef stručnog štaba Crvene zvezde sa kojom je potpisao trogodišnji ugovor, a o tome kako su izgledali pregovori čelnika sa Marakane otkrio njegov pomoćnik Dani Inbar.

"Došli su svi u odelima, na 40 stepeni Celzijusa. Barak i ja smo sedeli u restoranu, a jedan od njih se okrenuo ka treneru i rekao mu: ‘Mi smo došli po tebe i ne idemo dok ne potpišeš.‘", rekao je Inbar.

Bahar je više bio zainteresovan za razgovor o izazovima koji su pred njim tokom gostovanja na "Kanalu 13".

"U jednom trenutku shvatio sam da ljudi iz Crvene zvezde žele mnogo da investiraju u nas i shvatio sam da je to pravo mesto za mene. Ali, nisam mogao to sam. Ako neko iz mog tima ne bi želeo da ide, ne bih ni ja. Ja sam hteo zbog toga jer je to novi izazov za mene", rekao je Bahar.

U Beograd dolazi bez porodice:

"Na početku ću živeti sam u Beogradu bez porodice i neće biti lako. Moram da vidim kako ću se aklimatizovati na sve, a na kraju krajeva dolazim da vredno radim i uspem. Prednost je što moja supruga i žena znaju da mi daju mir i pomažu mi u mojim uspesima, a supruga se već mnogo žrtvovala. Pričao sam sa njom o odlasku i želela je da ostanem u Izraelu, ali zna da je ovo važan korak za moju karijeru da bih napredovao", zaključio je Bahar.

