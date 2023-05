RADNIČKI 1923 SE SELI U DONJU TRNAVU, DIREKTOR PEROVIĆ UPOZORAVA: FSS da pomogne, kako ne bismo prošli kao Zaječar i Loznica!

Kragujevački Radnički 1923 celu sledeću sezonu igraće kao gost, pošto će stadion "Čika Dača" biti srušen, kako bi na tom mestu nikao novi velelepni fudbalski objekat od 20.000 mesta.

foto: Printskrin

Rukovodstvo Radničkog 1923 se nada da bi kao domaćin svoje utakmice mogli da igraju na sportskom kompleksu "Pampas" u selu Donja Trnava, koje se nalazi između Kragujevca i Topole. Zasad je sve na ideji, ali bi ona uz pomoć i razumevanje FSS mogla da bude realizovana do početka nove sezone.

- Start sezone zakazan je za 21. i 22. jul. Mi ćemo se kao klub truditi da igramo na nekom mestu koje je najbliže moguće Kragujevcu, zbog naših navijača. Čačak i Jagodina su otpali zbog nemogućnosti da dobiju licencu za Superligu, ljudi iz Gornjeg Milanovca su nam tražili 135.000 evra po sezoni, što je za nas mnogo. Četvrta opcija, stadion u Badnjevcu nema dotok vode i infrastrukturu - priča za Kurir Slavko Perović, sportski direktor Radničkog 1923 iz Kragujevca i nastavlja:

foto: Printskrin/Jutjub

- I onda se pojavio "Pampas" kao opcija koja je blizu Kragujevca. Gospodin Bratislav Milanović, najuspešniji privrednik u ovom delu zemlje, oduševljen je idejom da igramo tamo. FSS je bio na terenu, rekli su nam šta treba da uradimo, kako bismo dobili licencu. To nisu mali radovi, ali jesu izvodljivi. Nadamo se da će to biti sređeno. Da li će biti sve gotovo do početka sezone ne znam... Ali, postoji volja gospodina Milanovića, FK Radnički 1923 i lokalne samouprave.

foto: Printskrin

SC "Pampas" u Donjoj Trnavi pored glavnog terena sa reflektorima i pokrivenim tribinama ima i nekoliko pomoćnih terena, moderne svlačionice, klupski restoran i niz pratećih objekata.

Sportski direktor Radničkog 1923 primetio je jedan zanimljiv i vrlo ozbiljan problem.

- Moje mišljenje je da predsednik i država grade prelepe stadione po Srbiji i svaka im čast na tome. To je nešto što je potrebno srpskom fudbalu i što nam fali. Novo rukovodstvo FSS mora da uradi nešto što staro nije. A, to je da pronađe model kako da pomogne klubovima koji ostaju bez domaćinstva. Svi oni kojima se grade stadioni biće dve, ili tri sezone u potpuno neravnopravnom i podređenom odnosu na druge klubove - jasan je Slavko Perović koji potom poentira:

foto: Printskrin

- Zato se i dešava da ti klubovi ispadaju u niži rang. Ove sezone ispali su iz Timok iz Zaječara i Loznica u treću ligu. Dubočica iz Leskovca prošle godine, sada se vraća, Bogu hvala. To su egzaktne stvari i nisu dobre. Nadam se da će novo rukovodsvo FSS pronaći model da pomogne!

Kurir sport/A. Radonić