"I DALJE NE SHVATAMO KOJE VELIČINE IMAMO, NAVIKLI SMO NA USPEHE" Đapa o uspehu Jokića: Pre 10 godina ne bih smeo da se kladim!

Najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić boriće se za šampionski prsten NBA lige! Košarkaši Denver Nagetsa prvi put u istoriji kluba izborili su plasman u veliko finale NBA lige. Nagetsi su savladali Los Anđeles Lejkerse rezultatom 113:111 za 4:0 u seriji i tako postali šampioni Zapadne konferencije.

Tim iz Kolorada do prvog istorijskog plasmana u finale najjače lige na svetu vodio je maestralni Nikola Jokić koji je ovaj meč završio sa novim impresivnim tripl-dablom.

Somborac je imao 30 postignutih poena, 14 skokova i 13 asistencija! Nikola Jokić i Novak Đoković - to su najuticajniji ambasadori naše zemlje u svetu, a svoje viđenje u emisiji Puls Srbije, dao je novinar sportske redakcije Kurira Predrag Gajić i Dalibor Đapa, košarkaš.

Imamo jednog od najboljeg igrača u istoriji, a on se zove Nikola Jokić, započinje Gajić.

foto: Kurir tv

- Najbolji igrač na planeti dolazi iz Sombora i treba da budemo ponosni, kao i u slučaju Novaka Đokovića - kaže Gajić, koji je očekivao ovaj trijumf.

- Sada će imati priliku da se bore za prsten. Njihov trener nije iznenađen, a sada je Jokić dovoljno zreo da konačno u samom finalu dođe do onog o čemu svi sanjaju kada počinju da igraju košarku ispred zgrade - rekao je Gajić.

01:46 Imamo jednog od najboljeg igrača u istoriji, a on se zove Nikola Jokić

Njegov mentalitet je takav, da na njega ne utiču slava i uspeh.

- Kao što je bio u našoj super ligi, takav je i sada, kada je potpisao maksimalni ugovor u karijeri. On je apsolutno isti kao i kada je došao prvi put u Denver Nagetse. Mislim da je on čovek kojem ne prija tolika medijska pažnja i nekoliko puta je to isticao. On čvrsto stoji na zemlji i voleo bi da negde, nakon osvojene titule, ode i osami se. To je njegova karakteristika - kazao je.

Prema Gajićevim rečima još nije poznato ko će biti u predstojećim mečevima, ali najviše nade polaže u Majami, jer i tom timu Srbija ima igrača koji je predstavlja.

- Još nije poznato ko će igrati u finalu. Najverovatnije će to biti Majami, ali je Boston uspeo da smanji na 3:1, tako da se još uvek ne zna. Ono što je za Denver Nagetse dobro, je što će odmarati duže do finala, ali verujem da će to biti Majami. Još jedna istorijska činjenica je da ćemo, ako bude Majami, imati dva naša momka koji igraju u obe ekipe, Jović i Jokić, razlika je u samo jednom slovu! - rekao je Gajić.

On smatra da Denver prednjači, iako Majami ima sjajan tim, ali da, ipak niko ne može da bude kao Jokić.

- Prateći igrači Denvera, koji su iza Jokića, imaju bolju podršku od Batlera u Majamiju, u svakom slučaju jedan naš košarkaš će da se okiti prstenom. Mi još uvek ne shvatamo koje su Jokić i Đoković veličine, jer smo se već navikli na njihove uspehe! - kazao je.

Dalibor Đapa se uključio putem vajber poziva, prokmentarisavši, takođe svoja očekivanja od Nikole Jokića.

foto: Kurir tv

- Da nas je neko pitao pre 10 godina, ne znam da li bi neko smeo da se kladi, međutim u kom pravcu danas ide Denver, bilo je za očekivati da će uči u ozbiljniju borbu za prsten! Da je sve išlo u tom smeru išlo je. Znao sam da Jokić prati sve utakmice, ma rekoh, tad, sto posto gleda našu utakmicu. Kada sam krenuo kući, otvaram instagram i vidim da gori! U jednom momentu upalio sam ton i video šta se desilo, jedna lepa reklama i za Joker. Doneo mi je neku popularnost . On je idealan primer da ne treba odustajati - kaže Đapa, kroz smeh.

01:18 DALIBOR ĐAPA ZA KURIR TV O JOKIĆEVOM USPEHU

Treba verovati i raditi na sebi, poručio je u nastavku:

- Svi znamo kako je Nikola Jokić izgledao sa 8 godina i kakav je put pregurao, a to je ulivanje nade čak i nekoj deci koja nemaju fizičke predispozicije, tako da veruju i da rade na sebi, ako misle da mogu da izguraju tu priču i da ne odustaju - poručio je Đapa.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.