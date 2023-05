IZBACILI SU ME IZ PARTIZANA, ALI JA ĆU UVEK VOLETI TAJ KLUB: Ivan Obradović otkrio kako se osećao kad je isteran sa Teleoptika

Ivan Obradović igrao je 15 godina za Partizan, a nedavno je doživeo nepravdu da mu ne bude dozvoljeno da uđe u Sportski centar "Teleoptik" kako bi mogao da trenira.

foto: Starsport/Srđan Stevanović

Nekadašnji reprezentativac Srbije i dete Partizana Ivan Obradović našao se u teškoj i neprijatnoj situaciji, kao i njegovi nekadašnji saigrači iz Humske Lazar Marković i Miloš Jojić. Njima trojici aktuelno rukovodstvo Partizana odlučilo je da zabrani ulazak u Sportski centar u Zemunu.

- Nije bilo prijatno. Nisam očekivao da će se to desiti. Idemo dalje. Doći će sve na svoje. To je nešto o čemu ne želim više ni da pričam - rekao je Ivan Obradović za "Sputnjik Srbija" gostujući u emisiji "Miljanov korner" i nastavio:

- Direktno me nisu kontaktirali ljudi iz kluba, ali su mi javili sa Teloptika. Često idem tamo i ljudi su znali da dolazim. Bilo bi nezgodno da sam se našao ispred kapije, pa da su mi rekli da ne mogu da uđem. Elektronski sam dobio poruku. I to je to.

foto: Starsport/Srđan Stevanović

Ivan Obradović kao dečak stigao je u Partizan.

- Od devete do 21. godine sam bio u Partizanu. I poslednje dve sezone. Bez obzira na sve, Partizan mi je i dalje u srcu. I biće uvek! Ovo je trenutna situacija. Nije prijatno kada sve to dolazi iz tvoje kuće, ali prevazišao sam i teže situacije. Nas trojica smo finansijski doneli mnogo Partizanu, ali ima i nešto važnije. Dali smo nadu deci, da mogu uspeti, bez obzira iz bilo koje sredine dolaze. Mi smo uspeli i vratili smo Partizanu.

Prisetio se Ivan Obradović vremena kada je prvi put stigao u Humsku.

- Sa devet godina sam došao u Partizan i to na "blatušu". Sada je taj teren sređen. Došao sam kod čika Trbe (Dušan Trbojević op.a) na test. Bilo je nas 100 dečaka. Napravili su selekciju, nas 30 je ostalo i tako je sve krenulo. Meni je igranje levom nogom bila prednost, posebno kada sam zaigrao na mestu beka, jer je to deficitarna pozicija.

Svaki dan putovao je autobusom.

- Dolazio sam iz Obrenovca busom svaki dan na treninge. Imao sam stipendijske ugovore, i oni su mi pokrivali troškove. Moja porodica je skromna, siromašna, nismo imali automobil. Svaki dan "Lastom" iz Obrenovca, ništa to nije strašno. Meni je i prilikom putovanja bilo super - prisetio se Ivan Obradović.

Kurir sport/Sputnjik Srbija