BRĐANI PREZADOVOLJNI SEZONOM! Stojanović: Iza Čukaričkog istorijski rezultat, klub će nastupom u Evropi nastaviti da raste

Fudbaler Čukaričkog Luka Stojanović rekao je danas da je ekipa ostvarila istorijski rezultat, kao i da su zasluženo osvojili treće mesto u prvenstvu i izborili grupnu fazu jednog evropskog takmičenja.

"Ne može ova sezona da se poredi sa prethodnima. Ovo je zaista istorijski rezultat, koji nas je odveo u grupnu fazu Lige Evropa ili Lige konferencija, videćemo već posle kvalifikacija. Na kraju, smatram da smo zasluženo na mestu na kojem smo završili sezonu, Zvezda je bila dominantna, TSC je bio izvanredan, mi smo odigrali fantastičan prolećni deo sezone", rekao je Stojanović, preneo je klupski sajt.

Fudbaleri Čukaričkog pobedili su u nedelju na svom terenu Radnički 1923 sa 2:1, u meču poslednjeg 37. kola Super lige Srbije.

Klub sa Banovog brda je sezonu završio na trećem mestu Super lige Srbije sa 75 bodova, koliko ima i drugoplasirani TSC, koji ide u kvalifikacije za Ligu šampiona.

Stojanović je dodao da su ove sezone uspone i padove imale ekipe Partizana i Vojvodine, ali da je uveren da se ta dva tima mogu plasirati u grupnu fazu Lige konferencija.

"Velika stvar za Srbiju bi bila da ima četiri, možda i svih pet predstavnika u grupnim fazama", ocenio je on.

foto: FK Čukarički

Stojanović je u poslednjem kolu bio dvostruki strelac u pobedi njegovog tima.

"Prijalo mi je da budem u startnoj postavi, od prvog minuta je sve išlo 'od noge', zaista sam se dobro osećao na terenu. Postigao sam i dva pogotka u kratkom vremenskom intervalu, ali dešavalo mi se to i ranije, pa i da dam dva gola u prvih osam minuta utakmice", dodao je on.

Vezni fudbaler istakao je da će nastup u Evropi biti od neprocenjivog značaja za klub.

"Jednostavno, klub će dodatno da raste, svima će nam značiti kad vidimo kako funkcionišu ostale ekipe izvan naše zemlje, da vidimo i njihov odnos, profesionalizam, da pokupimo dosta dobrih stvari", rekao je on, i pohvalio omladinsku školu kluba.

"Omladinska škola Čukaričkog! Klub je postao po tome prepoznatljiv u evropskim okvirima, svaki mladi igrač u Srbiji želi da dođe baš na Banovo brdo, svestan je da će ovde najpre dobiti šansu u prvom timu i prethodno se pravilno razvijati kroz omladinsku konkurenciju", istakao je on.

Za 233 minuta provedena u igri 29-godišnji fudbaler postigao je pet golova u Super ligi Srbije, što znači da je na svakih 46,6 minuta bio strelac.

"Treba se naći u pravoj situaciji, to me je uvek krasilo kroz karijeru. Pokušavam da napadam i punim prostor gde je lopta, uvek sam jedan od opasnijih igrača u timu. Rekao bih da sad već imam to iskustvo, uz osećaj za gol", rekao je bivši fudbaler Čikaga i saudijskog Al Hazema, iz kojeg je ove zime prešao u Čukarički.

Stojanović je 2019. godine sa pola terena na stadionu "Rajko Mitić" savladao golmana Zvezde Milana Borjana, dok je kapiten Čukaričkog Marko Docić u nedavnom finalu Kupa iz kornera "prevario" kanadskog golmana.

"Zaista smo obojica postizali sjajne golove na 'Marakani' Lično, Docićev gol za mene nije iznenađenje, već je pogađao iz kornera, a protiv Crvene zvezde je to učinio u najboljem mogućem trenutku. Teško mi je da poredim naša dva gola, ako ništa drugo, ne znam da li je neki igrač na tom stadionu pogodio sa više od pola terena. Eto, neka proba neko na taj način, ili iz kornera, pa možda uspe ponovo. Verujem da je to jedan u milion slučajeva, a nama se posrećilo", zaključio je Stojanović.

