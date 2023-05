NOVAKOV GOVOR O KOSOVU ZA PAMĆENJE: Boli me kao Srbina, to je najmanje što sam mogao da učinim, ne zanima me da li će me kazniti

Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Rolan Garosa.

Đoković je na stadionu "Filip Šatrije" za dva sata i 26 minuta savladao Amerikanca srpskog porekla Aleksandra Kovačevića sa 3:0, po setovima 6:3, 6:2, 7:6 (7:1).

Novak je posle meča oduševio Srbiju porukom "Kosovo je srce Srbije", a na konferencije za medije govorio je o ovoj bolnoj temi.

- Nisam političar i nemam nameru da ulazim u debate političke. Jako me boli kao Srbina to što se događa na Kosovu, naši ljudi koji su proterani iz opština. Najmanje što sam mogao da uradim je ovo, osećam odgovornost kao javna ličnost i sin čoveka koji je rođen na Kosovu, osećam potrebu da pokažem podršku i celoj Srbiju. Ne znam šta budućnost donosi za srpski narod i Kosovo, ali je vrlo potrebno da se pokaže podrška.

- Ne znam šta će biti, znam da je bilo primedbi od strane internacionalnih novinara, da li će me kazniti. Nemam zadrške, opet bih ponovio isto. Protiv ratova sam i bilo kojeg konflikta, to sam uvek iskazivao u javnosti. Ova situacija sa Kosovom je presedan po povelji UN i svih prava, jako mi je žao što smo u situaciji u kojoj se nalazimo. Kosovo je naše ognjište, naše uporište, najveća bitka se tamo desila, najvažniji manastiri se nalaze tamo... Mnogo razloga postoji, a pogotovo zato što je to istina - jake su reči Đokovića.

Kurir sport