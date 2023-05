MILOJEVIĆ OTVORIO DUŠU I OTKRIO ŠTA ZAMERA BAHARU: Bivši trener PROZVAO novog i upozorio na standarde Zvezde!

Miloš Milojević dojučerašnji trener Crvene zvezde razgovarao je sa izraelskim medijima dan posle završetka sezone u kojoj je sa crveno-belima osvojio duplu krunu.

Objasnio je kako je saznao da više neće biti trener crveno-belih.

"Rukovodioci su mi pre par meseci rekli da žele trenera sa iskustvom u Ligi šampiona. Nisam imao pojma ko bi mogao biti. Rekao sam da, sa jedne strane to mogu da razumem, ali sa druge strane da mislim da mogu da vodim klub na drugom nivou. Već sam vodio klubove u Ligi Evrope i Ligi Konferencije, a bio sam pomoćnik u Ligi šampiona, tako da mislim da imam iskustvo. Menadžment je očigledno mislio drugačije. Uvek sam poštovao odluke menadžmenta. Znao sam da klub želi nešto novo i Barak Bahar je uradio odličan posao u Haifi. Osvojio je tri uzastopne titule. Ostavio je dobar utisak na njih, posebno u kvalifikacijama za Ligu šampiona kada nas je prošao. Ja to poštujem i ne želim klubu ništa manje nego samo uspeh. Možda je i igračima potreban neki novi glas", rekao je Milojević.

Izneo je svoje mišljenje o Baraku Baharu novom treneru Zvezde

"Znam i da Barak Bahar ima malo više iskustva u Ligi šampiona. Ali može se reći da ja imam i manje lošeg iskustva, kao što je šest primljenih golova od Benfike ili sedam od Pari Sen Žermena. Ja volim da stičem dobro iskustvo. Barak treba da bude svestan da menadžment Crvene zvezde ne voli da gubi, posebno ne kod kuće, pa makar to bili Real ili Mančester Siti. Ja znam da su bili veoma razočarani kada sam izgubio od Monaka, koji je kasnije imao dva igrača u finalu Svetskog prvenstva", kaže Milojević,

Ima nešto i što mu zamera.

"Iako je potvrđen prošle nedelje, jasno je da je potpisao pre. Pre nego što je odlućena trka u Izraelu. Treba da ga novinari pitaju zašto je to uradio. Ja to ne bih uradio. Nisam ni sa kim razgovarao dok se sezona nije završila. To je moje viđenje profesionalizma", dodao je Milojević.

Otkrio je i planove za budućnost.

"Navikao sam poslednjih godina da se borim za titule, tako da želim da se moj sledeći klub bori takođe za titule. Shvatio sam da sam zavoleo osećaj osvajanja titula", zaključio je Milojević.

