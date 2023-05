IGRAČI KOJI VREĐAJU PARTIZAN NEMAJU ŠTA DA TRAŽE U KLUBU: Bojan Ostojić govorio o mogućem dolasku Ognjena Vranješa u Humsku

Velika prašina podigla se u medijima posle najave da bi Ognjen Vranješ, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde mogao da zaigra za Partizan.

Nekadašnji fudbaler Partizana, danas član Teleoptika Bojan Ostojić oglasio se tim povodom i izneo svoje mišljenje.

- Ne ulazeći u kvalitet igrača ili bilo koga, lično smatram da bi to bio loš potez za klub. To ne ide u prilog dešavanjima na prethodnoj utakmici, koja bi se sigurno preslikala i na celu narednu sezonu, donela negativan efekat na tribine i teren. To je samo jedan od primera, a imali smo ih u prošlosti - rekao je Bojan Ostojić u razgovoru za portal Nogomania i nastavio:

- Da sam neko ko se pita i donosi tako teške odluke, takvi igrači ne bi smeli da imaju pristup klubu, jer jednostavno ko vređa Partizan, zaposlene u njemu, bilo da se radi o ljudima koji kose travu ili rade u administraciji, ne zaslužuje da nosi dres i grb kluba.

Ognjen Vranješ u izjavi za Kurir pre nekoliko dana demantovao je da je bilo kada loše govorio o Partizanu, međutim 2014. napisao je na društvenim mrežama:

- Mrzim Partizan iz dna duše, a klempavom Nađu želim da ga što pre oteraju!

Navijači crno-belih Grobari na utakmici protiv Voždovca izrazili su revolt povodom mogućnosti da Ognjen Vranješ zaduži dres njihovog kluba. Međutim, isto su radili i kada je dolazio Vladimir Stojković, kada su klicali čuvaru mreže Radiši Iliću da je on prvi golman kluba. Ipak, na kraju prihvatili Stojkovića, iako je javno u TV programu rekao da "mrzi Partizan" i da je to zbog toga "što mu je krv crveno-bela".

Oprao je istoriju igranja za Crvenu zvezdu i ružnih reči koje je izneo na račun crno-belih Vladimir Stojković majicom "oprostite mi moju ružnu prošlost" i postao jedan od miljenika i simbola FK Partizan. Čak i kapiten kluba.

Oštro su Grobari protestovali i protiv Ognjena Ožegovića, čak su mu bili posvetili i transparent na jednoj utakmici:

„Kad vidiš Grobare spusti glavu dole, ne slavi sa nama, ovo nisu tvoje boje“

Ali, navijači Partizana nisu imali zamerke kada su u pitanju Uroš Đurđević, Kleo, Petar Đuričković, Abubakar Oumaru, ili ranije Milko Đurovski, Dejan Joksimović, Goran Milojević, Petar Puača...

