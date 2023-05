OGNJEN VRANJEŠ BRUTALNO IZVREĐAO BIVŠEG KAPITENA PARTIZANA: Ostoja, poltronu...

Ognjen Vranješ, koji je poslednjih dana dovođen u vezu sa Partizanom, žestoko je izvređao nekadašnjeg kapitena tima iz Humske Bojana Ostojića.

Podsećamo, Ostojić se oglasio i pričao kako Vranješu nije mesto u Partizanu.

Usledio je odgovor:

- Kako odjednom svi sad veliki grobari se javljaju, poltorni poput Ostoje koji je došao u klub na p***** k**** i tako ostao u njemu, e moji bivši igrači al ste jadni svi do jednog - napisao je Vranješ na Instagramu.

Evo kako je počeo ceo sukob...

Nekadašnji fudbaler Partizana, danas član Teleoptika Bojan Ostojić oglasio se povodom priča o dolasku Vranješa u Partizan i izneo svoje mišljenje.

- Ne ulazeći u kvalitet igrača ili bilo koga, lično smatram da bi to bio loš potez za klub. To ne ide u prilog dešavanjima na prethodnoj utakmici, koja bi se sigurno preslikala i na celu narednu sezonu, donela negativan efekat na tribine i teren. To je samo jedan od primera, a imali smo ih u prošlosti - rekao je Bojan Ostojić u razgovoru za portal Nogomania i nastavio:

- Da sam neko ko se pita i donosi tako teške odluke, takvi igrači ne bi smeli da imaju pristup klubu, jer jednostavno ko vređa Partizan, zaposlene u njemu, bilo da se radi o ljudima koji kose travu ili rade u administraciji, ne zaslužuje da nosi dres i grb kluba.

