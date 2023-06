KUP PRIJATELJSTVA: Partizan, Željezničar i Akademija Pandev u četvrtfinalu!

Odigrane su sve utakmice drugog kola Kupa prijateljstva 2023, a tri ekipe su već obezbedile plasman u četvrtfinale takmičenja. To su Akademija Pandev, koja je takođe i osvojila prvo mesto u grupi D, zatim Željezničar iz Grupe C i Partizan iz Grupe B.

Nakon velike pobede u prvom kolu kada su pobedili aktuelnog šampiona Vojvodinu, momci iz Akademije Pandev su u drugom kolu savladali Sarajevo i tako obezbedili plasman u sledeću fazu takmičenja. Gol odluke postigao je rezervista Postolov u 65. minutu, a ovaj pogodak sasvim sigurno će ući u najuži izbor za najlepši gol turnira.

Osijek je ostvario veoma bitnu pobedu u meču nad Slobodom iz Tuzle i tako napravio veliki korak ka četvrtfinalu Kupa prijateljstva 2023. Osiječani su slavili rezultatom 2:0, a do vođstva su stigli već u 15. minutu preko centarfora Lugarića. Osijek je duplirao svoju prenost već u petom minutu drugog poluvremena i to posle velike greške golmana Slobode Smajića koji je nepotrebno izašao iz svog kaznenog prostora, a igrač Osijeka Zahirović je to iskoristio i prelepim lobom sa ivice šesnaesterca posigao drugi gol za svoj tim.

foto: Soccerbet Kup prijateljstva/Zoran Mučalov

Željezničar je druga ekipa koja je obezbedila plasman u četvrtfinale Kupa prijateljstva 2023 pošto je osvojenim bodom u meču sa Šibenikom obezbedila jedno od prva dva mesta u grupi C. Utakmica između Željezničara i Šibenika završena je bez golova, ali vredi istaći da su obe ekipe imale svoje šanse da dođu do sva tri boda.

Nakon bledog izdanja na startu turnira i remija protiv Borca iz Banja Luke, fudbaleri Partizana su odigrali odličan meč u drugom kolu i sa 3:1 savladali ekipu Maribora. Crno-beli su tako obezbedili plasman u četvrtfinale Kupa prijateljstva 2023.

foto: Soccerbet Kup prijateljstva/Zoran Mučalov

Beogradski tim je poveo već u 13. minutu preko Petrušića. Ipak, Maribor je uspeo da izjednači rezultat u 32. minutu i to sjajnim pogotkom Bakšića koji je levom nogom sa nekih 20-ak metara snažno šutirao i zatresao mrežu rivala. To nije bio kraj uzbuđenjima u prvom poluvremenu, pošto je na samom isteku prvog dela igre Nemanja Ilić ponovo doveo Partizan u vođstvo.

Pobednik ovog meča rešen je u 70. minutu. Bebek je sjajno poslao loptu u prostor, a Jovanović je u situaciji 1-na-1 lako prevario golmana Maribora i postavio konačan rezultat – 3:1 za Partizan.

foto: Soccerbet Kup prijateljstva/Zoran Mučalov

Grupa A: Sloboda Tuzla – Osijek 0:2 (0:1) 15’ Lugarić, 45’ Zahirović Tabela: Crvena zvezda 3, Osijek 3, Sloboda Tuzla 0. Grupa B: Partizan – Maribor 3:1 (2:1) 13’ Petrušić, 40’ Ilić, 70’ Jovanović | 32’ Bakšić Tabela: Partizan 4, Borac Banja Luka 1, Maribor 0. Grupa C: Željezničar – Šibenik 0:0 (0:0) Tabela: Željezničar 4, Šibenik 1, Sutjeska 0. Grupa D: Sarajevo – Akademija Pandev 0:1 (0:0) 65’ Postolov Tabela: Akademija Pandev 6, Sarajevo 0, Vojvodina 0.

Kurir sport