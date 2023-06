PIKSI SE POKLONIO ĐOKOVIĆU I JOKIĆU: Veličanstveno! Ti ljudi pomeraju granice - PONOSNI SMO NA NJIH!

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi prokomentarisao je neverovatne uspehe srpskih sportista - Novaka Đokovića i Nikole Jokića.

Na konferenciji za medije, koju je održao povodom nastavka kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, selektor Orlova iskoristio je priliku da čestita Novaku osvajanje rekordne 23. grend slem titule u karijeri.

foto: Emmanuel DUNAND / AFP / Profimedia

"Čestitam Novaku Đokoviću na istorijskom rezultatu. Ono što je postigao zaslužuje čestitke, učinio nas je još ponosnijim na njega. Sve to je zaslužio svojom tehnikom, taktikom, psihom. Bilo je prelepo gledati ga i navijati za njega. Neka nastavi sa dobrim rezultatima", rekao je Piksi.

foto: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

Stojković se osvrno i na nestvaran uspeh Nikole Jokića, koji se nalazi na korak od osvajanja šampionske titule u NBA ligi.

"Ti ljudi pomeraju granice, mogu da vas oduševe svojim igrama i to nije slučajno. Jokić u Americi zaista... kako on igra, sa kakvom lakoćom i kakve rezultate pravi. Te tripl-dablove ili šta već, te rekorde... to je za svaku pohvalu. Veličanstveno! Svima nam je drago, naravno da smo ponosni na njega i Novaka. A to da li smo mi zbog toga u trećem planu nikakve veze nema. Bitno je da naši ljudi ostvaruju takve rezultate", poručio je Piksi.

Kurir sport