VRHUNSKA ZABAVA I JOŠ BOLJI FUDBAL: Održan tradicionalnii međunarodni turnir za mališane!

Međunarodni turnir koji se odigrao u dva dana 10/11.06 na terenima Fudbalskog saveza Beograda na Adi Ciganliji premašio je ovogodišnja očekivanja.
Turnir je ponosno ugostio 100 klubova i preko 1.400 mladih fudbalera, njihove učitelje i roditelje.
Turnir se igra u formatu koji je više baziran na sam kvalitet ekipa koje svojim ponašanjem i igrom takmičenje shvataju kao prijateljski skup ljubitelja dečijeg fudbala.
Uz pomoć mnogobrojnih sponzora i dobrotvora napravljena je manifestacija za primer gde je dečija sreća, igra i radost bila u prvom planu. Na najbolji moguć način kontrolisano je uz redarske sluzbe da na tribinama nema alkohola, vređanja i ostalih primitivnih stvari koje nažalost prate dečije turnire.
Prvog dana igrale su kategorije 2012, 2013, 2014 i 2015 godište. Plasman po godištima bio je sledeći:
KATEGORIJA 2012
1. PFK ŽARKOVO BEOGRAD
2. FK CRVENA ZVEZDA BEOGRAD
3. FK RADNIČKI OBRENOVAC
4. FK BUDUĆNOST DOBANOVCI
NAJBOLJI IGRAČ: MANOJLOVIĆ, PFK ŽARKOVO
NAJBOLJI STRELAC: REPANOVIĆ, FK CRVENA ZVEZDA
NAJBOLJI GOLMAN: MUŠIĆ, FK RADNIČKI OBRENOVAC
TRENER DANA: PAVKOVIĆ, FK BUDUĆNOST DOBANOVCI
KATEGORIJA 2013
1. FK CRVENA ZVEZDA BEOGRAD
2. FK ZEMUN
3. SF NOVANTE BEOGRAD
4. FK OLIMPIK BEOGRAD
NAJBOLJI IGRAČ: DELJANIN, FK ZEMUN
NAJBOLJI STRELAC: PEŠOVIĆ, FK CRVENA ZVEZDA
NAJBOLJI GOLMAN: NIČOTA, FK CRVENA ZVEZDA
TRENER DANA: CUPAĆ, FK ZEMUN
KATEGORIJA 2014
1. FK ZEMUN
2. FK KAMPIONE BEOGRAD
3. FK PARTIZAN BEOGRAD
4. FK RAD BEOGRAD
NAJBOLJI IGRAČ: STOJANOVIĆ, FK ZEMUN
NAJBOLJI STRELAC: IKAČ, FK ZEMUN
NAJBOLJI GOLMAN: RADOSAVLJEVIĆ, FK ZEMUN
TRENER DANA: STEVANOVIĆ, FK PARTIZAN
KATEGORIJA 2015
1. FK KALIMERO LAZAREVAC
2. OFK ZENIT BIJELJINA BOSNA I HERCEGOVINA
3. FK OLIMPIK BEOGRAD
4. FK ZVEZDICA BEOGRAD
NAJBOLJI IGRAČ: ZUNJIĆ, FK KALIMERO
NAJBOLJI STRELAC: GRUJEVSKI, FK KALIMERO
NAJBOLJI GOLMAN: VASILJEVIĆ, OFK ZENIT BJELJINA
TRENER DANA: VICIĆ, OFK ZENIT BJELJINA
NAGRADE URUČIVALI:
MARKO CVETKOVIC KOORDINATOR FSB ZA MLADJE KATEGORIJE, MIRALEM SULEJMANI BIVSI INTERNACIONALAC I REPREZENTATIVAC ALEKSANDAR NEDIC PREDSEDNIK FK OLIMPIK BEOGRAD I ORGANIZATOR OLIMPIK FOOTBALL FEST-a.
Drugog dana učestvovale su kategorije 2010,2011 i 2016 godište. Plasman po generacijama je sledeći:
KATEGORIJA 2010
1. FK BAČKA ĐURĐEVO
2. FK RADNIČKI KRAGUJEVAC
3. FK ŽARKOVO BEOGRAD
4. FK RABONA BORČA
NAJBOLJI IGRAČ: MATANOVIĆ, FK BAČKA ĐURĐEVO
NAJBOLJI STRELAC: GUBERINIĆ, FK RADNIČKI KRAGUJEVAC
NAJBOLJI GOLMAN: BOKIĆ, PFK ŽARKOVO
TRENER DANA: ANĐUS, PFK ŽARKOVO
KATEGORIJA 2011
1. FK ČUKARIČKI BEOGRAD
2. FK RADNIČKI KRAGUJEVAC
3. FK OLIMPIK BEOGRAD
4. PFK ŽARKOVO BEOGRAD
NAJBOLJI IGRAČ: DJUKANOVIĆ, FK ČUKARIČKI
NAJBOLJI STRELAC: RACUNICA, FK ČUKARIČKI
NAJBOLJI GOLMAN: MILENKOVIĆ, FK RADNIČKI KRAGUJEVAC
TRENER DANA: PELEMIS, FK RADNIČKI KRAGUJEVAC
KATEGORIJA 2016
1. FK GRADNULICA ZRENJANIN
2. FK KALIMERO LAZAREVAC
3. FK PETLIĆ SMEDEREVO
4. ŠF ALTINA ZEMUN
NAJBOLJI IGRAČ: BARAĆ MIONA, FK GRADNULICA
NAJBOLJI STRELAC: MARKOVIĆ, FK KALIMERO
NAJBOLJI GOLMAN: POPARA, FK GRADNULICA
TRENER DANA: KOSTOVSKI, FK ALTINA
NAGRADE URUČIVALI:
NEMANJA STEVANOVIĆ GOLMAN FK PARTIZAN, SRĐAN MILOSAVLJEVIĆ KOORDINATOR FSB ZA MLADJE KATEGORIJE, ALEKSANDAR NEDIĆ PREDSEDNIK FK OLIMPIK BEOGRAD I ORGANIZATOR OLIMPIK FOOTBALL FEST-a.
Kurir sport