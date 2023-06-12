Najnovije vesti

VRHUNSKA ZABAVA I JOŠ BOLJI FUDBAL: Održan tradicionalnii međunarodni turnir za mališane!
Foto: Kurir sport

Olimpik FUDBAL fest 2023

VRHUNSKA ZABAVA I JOŠ BOLJI FUDBAL: Održan tradicionalnii međunarodni turnir za mališane!

Fudbal

Međunarodni turnir koji se odigrao u dva dana 10/11.06 na terenima Fudbalskog saveza Beograda na Adi Ciganliji premašio je ovogodišnja očekivanja.

Turnir je ponosno ugostio 100 klubova i preko 1.400 mladih fudbalera, njihove učitelje i roditelje.

Turnir se igra u formatu koji je više baziran na sam kvalitet ekipa koje svojim ponašanjem i igrom takmičenje shvataju kao prijateljski skup ljubitelja dečijeg fudbala.

Uz pomoć mnogobrojnih sponzora i dobrotvora napravljena je manifestacija za primer gde je dečija sreća, igra i radost bila u prvom planu. Na najbolji moguć način kontrolisano je uz redarske sluzbe da na tribinama nema alkohola, vređanja i ostalih primitivnih stvari koje nažalost prate dečije turnire.

Olimpik fudbal fest
foto: Kurir sport

Prvog dana igrale su kategorije 2012, 2013, 2014 i 2015 godište. Plasman po godištima bio je sledeći:

KATEGORIJA 2012

1. PFK ŽARKOVO BEOGRAD

2. FK CRVENA ZVEZDA BEOGRAD

3. FK RADNIČKI OBRENOVAC

4. FK BUDUĆNOST DOBANOVCI

NAJBOLJI IGRAČ: MANOJLOVIĆ, PFK ŽARKOVO

NAJBOLJI STRELAC: REPANOVIĆ, FK CRVENA ZVEZDA

NAJBOLJI GOLMAN: MUŠIĆ, FK RADNIČKI OBRENOVAC

TRENER DANA: PAVKOVIĆ, FK BUDUĆNOST DOBANOVCI

KATEGORIJA 2013

1. FK CRVENA ZVEZDA BEOGRAD

2. FK ZEMUN

3. SF NOVANTE BEOGRAD

4. FK OLIMPIK BEOGRAD

NAJBOLJI IGRAČ: DELJANIN, FK ZEMUN

NAJBOLJI STRELAC: PEŠOVIĆ, FK CRVENA ZVEZDA

NAJBOLJI GOLMAN: NIČOTA, FK CRVENA ZVEZDA

TRENER DANA: CUPAĆ, FK ZEMUN

Olimpik fudbal fest
foto: Kurir sport

KATEGORIJA 2014

1. FK ZEMUN

2. FK KAMPIONE BEOGRAD

3. FK PARTIZAN BEOGRAD

4. FK RAD BEOGRAD

NAJBOLJI IGRAČ: STOJANOVIĆ, FK ZEMUN

NAJBOLJI STRELAC: IKAČ, FK ZEMUN

NAJBOLJI GOLMAN: RADOSAVLJEVIĆ, FK ZEMUN

TRENER DANA: STEVANOVIĆ, FK PARTIZAN

KATEGORIJA 2015

1. FK KALIMERO LAZAREVAC

2. OFK ZENIT BIJELJINA BOSNA I HERCEGOVINA

3. FK OLIMPIK BEOGRAD

4. FK ZVEZDICA BEOGRAD

NAJBOLJI IGRAČ: ZUNJIĆ, FK KALIMERO

NAJBOLJI STRELAC: GRUJEVSKI, FK KALIMERO

NAJBOLJI GOLMAN: VASILJEVIĆ, OFK ZENIT BJELJINA

TRENER DANA: VICIĆ, OFK ZENIT BJELJINA

Olimpik fudbal fest
foto: Kurir sport

NAGRADE URUČIVALI:

MARKO CVETKOVIC KOORDINATOR FSB ZA MLADJE KATEGORIJE, MIRALEM SULEJMANI BIVSI INTERNACIONALAC I REPREZENTATIVAC ALEKSANDAR NEDIC PREDSEDNIK FK OLIMPIK BEOGRAD I ORGANIZATOR OLIMPIK FOOTBALL FEST-a.

Drugog dana učestvovale su kategorije 2010,2011 i 2016 godište. Plasman po generacijama je sledeći:

KATEGORIJA 2010

1. FK BAČKA ĐURĐEVO

2. FK RADNIČKI KRAGUJEVAC

3. FK ŽARKOVO BEOGRAD

4. FK RABONA BORČA

NAJBOLJI IGRAČ: MATANOVIĆ, FK BAČKA ĐURĐEVO

NAJBOLJI STRELAC: GUBERINIĆ, FK RADNIČKI KRAGUJEVAC

NAJBOLJI GOLMAN: BOKIĆ, PFK ŽARKOVO

TRENER DANA: ANĐUS, PFK ŽARKOVO

Lav Radojević (najbolji napadač) i Ognjen Matanović (najbolji vezni)
Lav Radojević (najbolji napadač) i Ognjen Matanović (najbolji vezni)foto: Kurir sport

KATEGORIJA 2011

1. FK ČUKARIČKI BEOGRAD

2. FK RADNIČKI KRAGUJEVAC

3. FK OLIMPIK BEOGRAD

4. PFK ŽARKOVO BEOGRAD

NAJBOLJI IGRAČ: DJUKANOVIĆ, FK ČUKARIČKI

NAJBOLJI STRELAC: RACUNICA, FK ČUKARIČKI

NAJBOLJI GOLMAN: MILENKOVIĆ, FK RADNIČKI KRAGUJEVAC

TRENER DANA: PELEMIS, FK RADNIČKI KRAGUJEVAC

Olimpik fudbal fest
foto: Kurir sport

KATEGORIJA 2016

1. FK GRADNULICA ZRENJANIN

2. FK KALIMERO LAZAREVAC

3. FK PETLIĆ SMEDEREVO

4. ŠF ALTINA ZEMUN

NAJBOLJI IGRAČ: BARAĆ MIONA, FK GRADNULICA

NAJBOLJI STRELAC: MARKOVIĆ, FK KALIMERO

NAJBOLJI GOLMAN: POPARA, FK GRADNULICA

TRENER DANA: KOSTOVSKI, FK ALTINA

NAGRADE URUČIVALI:

NEMANJA STEVANOVIĆ GOLMAN FK PARTIZAN, SRĐAN MILOSAVLJEVIĆ KOORDINATOR FSB ZA MLADJE KATEGORIJE, ALEKSANDAR NEDIĆ PREDSEDNIK FK OLIMPIK BEOGRAD I ORGANIZATOR OLIMPIK FOOTBALL FEST-a.

Kurir sport

NE PROPUSTITE

PARTIZAN ŠAMPION: Crno-beli fudbaleri pobedom nad Osijekom osvojili Kup prijateljstva! VIDEO

ČOVEK ZVANI TROFEJ - SEZONA IZ SNOVA ZA MLADOG ARGENTINCA: Sa samo 23 godine uspeo je nešto što NIKO NIKADA ranije nije! NESTVARNO

ON JE BEZ DILEME TRAGIČAR SEZONE! Prvo se ZA SVE PARE OBRUKAO na Svetskom prvenstvu, a sada i u finalu Lige šampiona (VIDEO)

PIKSI PREKINUO INTERVJU ČIM JE UGLEDAO LEGENDU! Čuveni fudbaler hteo da se javi, nije očekivao ovakvu reakciju Stojkovića (VIDEO)

Pratite Kurir sport na Viberu
Kliknite za sledeću vest

Prijavite se na newsletter.

Svakog dana besplatan pregled vesti na vaš e-mail.

* Obavezna polja

Najnovije vesti iz rubrike
track