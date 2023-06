NEZAPAMĆENI SKANDAL: Organizatori dečjeg turnira uzeli blizu 700.000 evra I SAMO NESTALI! Među žrtvama i Crvena zvezda

Šokantna vest stigla je iz Austrije, gde su naši i evropski klubovi žrtve neviđene prevare.

Skandal kakav se ne pamti! Više stotina dece iz nekoliko srpskih fudbalskih klubova, medu kojima je i Crvena zvezda, najstrašnije je prevareno i pokradeno u Austriji od strane organizatora inače poznatog turnira Čempions trofi!

Naime, škole fudbala iz zemalja širom Evrope, medu kojima su, pored naših klubova, i Atletiko, Liverpul, Čelsi, Mančester siti, Bajern i mnogi drugi, otputovale su u Sankt Pelten i odigrale mečeve prvog dana turnira, da bi ih sutradan dočekao potpuni šok!

Na terenu drugog dana takmičenja nisu se pojavili ni organizatori ni sudije. Zavladao je potpuni haos medu trenerima i ekipama, da bi se ubrzo ustanovilo da su žestoko prevareni!

Naime, organizatori su nestali s kotizacijama za oko 2.700 mališana (250 evra po detetu) uzrasta od devet do 12 godina. Kad se to pomnoži, dolazimo do sume od skoro 700.000 evra! Kako se posle saznalo, ni hotelski smeštaj za učesnike nije bio plaćen, pa su treneri s decom bili osuđeni na milost i nemilost.

Na lice mesta pozvana je i policija, a od organizatora zasad ni traga ni glasa.

Turnir ima tradiciju Ovaj turnir nije "od juče" i ima zavidnu tradiciju kad je reč o događajima za fudbalske početnike. Uostalom, činjenica da su svoje timove poslali gotovo svi evropski velikani dovoljno govori o reputaciji turnira. Nažalost, ovim potezom i krađom sve je narušeno.

Kurir sport