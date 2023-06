ČEFERINA NE PLAŠE ARAPSKI MILIONI: Evropski fudbal ne strahuje od odlazaka igrača u Saudijsku Arabiju! PRAVE VELIKU GREŠKU!

Predsednik Evropske fudbalske unije (Uefa) Aleksander Čeferin rekao je danas da evropski fudbal ne treba da strahuje od odlazaka igrača u saudijske klubove, sugerišući da ti klubovi prave greške jer ulažu u transfere zvezda koje su na zalasku karijere.

Kristijano Ronaldo i Karim Benzema uzeli su stotine miliona evra za prelaske iz evropskih u saudijske klubove, a slične ponude dobili su i Lionel Mesi i Luka Modrić. Ta četvorica fudbalera su od 2008. godine osvojili sve Zlatne lopte i imaju najmanje po 35 godina.

Očekuje se da će se trend odlazaka nastaviti, nakon što su četiri najveća saudijska kluba nacionalizovana, kada ih je u većinsko vlasništvo uzeo Fond za javna ulaganja kojim je predsedavao princ prestolonaslednik Mohamed bin Salman.

foto: Kieran McManus / Shutterstock Editorial / Profimedia

Čeferin je na pitanje holandske televizije NOS, da li je uplašen zbog egzodusa fudbalera, odgovorio: "Ne, ne, ne".

"Mislim da je to uglavnom greška fudbala u Saudijskoj Arabiji. Zašto je to problem? Zato što bi trebalo da ulažu u akademije, trebalo bi da dovode trenere i trebalo bi da razvijaju svoje igrače. Sistem kupovine igrača koji su gotovo na kraju karijera nije sistem koji razvija fudbal. To je bila slična greška u Kini kada su doveli sve igrače koji su bili na kraju karijera", naveo je Čeferin.

Od uticajnih igrača kineski fudbal prvi je pojačao Didije Drogba 2012. godine, a zatim su ga između ostalih sledili Nikola Anelka i Frederik Kanute. Od tada kineska liga i kineska reprezentacija nisu pokazale veliki napredak.

"Pokažite mi igrača koji je na vrhuncu, u najboljim godinama koji počinje karijeru u Saudijskoj Arabiji. Ali ne radi se samo o novcu. Fudbaleri žele da osvajaju takmičenja. A najbolja takmičenja su u Evropi", naveo je prvi čovek evropskog fudbala.

foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia

Upitan je i da li je evropski fudbal izgubio najatraktivnije igrače.

"Nismo ih izgubili. Oni i dalje igraju fudbal. Na kraju karijera neki igrači odlaze negde da zarade novac", dodao je Čeferin.

Saudijska Arabija imaće predstavnika u Ligi šampiona preko Njukasla, koji je 80 odsto u vlasništvu Saudijaca.

Čeferin je ponovio da Uefa razmatra pravila kako bi nametnula sveukupno ograničenje budžeta na plate i transfere klubova koji se kvalifikuju za evropska takmičenja.

"Zato što ne želimo da dva ili tri kluba koji imaju neograničena sredstva dođu do budžeta od pet ili 10 milijardi. Onda naše takmičenje više neće biti zanimljivo. Praktično svaki klub, svi sa kojima sam razgovarao, slažu se sa tim. Daleko smo od bilo kakve odluke, samo razmišljamo o tome", rekao je on.

Nejasno je kako Uefa može da uvede takva pravila u zakone Evropske unije i različite poreske režime u 55 svojih članica. Ograničavanje plata se često razmatralo u 15 godina otkako su evropski fudbalski zvaničnici oblikovali pravila finansijskog fer-pleja, za praćenje prihoda i potrošnje klubova.

Uefa je pod Čeferinovim vođstvom takođe razmatrala ideju da najvažniju utakmicu klupskog fudbala, finale Lige šampiona, organizuje van Evrope.

"Nismo čak ni razgovarali da je organizujemo van Evrope, a kamoli da konkretno bude u Saudijskoj Arabiji ili negde drugde. Što se tiče budućnosti, ne dajem velike šanse tome da odemo van Evrope", rekao je Čeferin.

Beta