PIKSI: KRSTAJIĆ MI JE SUTRA NEPRIJATELJ! Srbija stigla u Razgrad pred meč sa Bugarskom

Fudbaleri Srbije stigli su u Razgrad gde će u utorak od 20.45 protiv Bugarske igrati treći meč u kvalifikacijama za EURO 2024

"U dobrom smo raspoloženju došli u Razgrad, drago mi je što smo ovde, na novom lepom stadionu, lepom gradu. Kadrovske probleme nemamo, svi igrači su na dispoziciji", rekao je selektor Srbije Dragan Stojković Piksi.

Piksi je naglasio da ne sme da bude potcenjivanja.

"Nema potcenjivanja što se tiče bugarske reprezentacije, ja imam veliki respekt prema njima, vrlo su mladi i željni da se dokazuju. Moramo da budemo vrlo obazrivi, sa punim respektom. Tako ćemo se ponašati", rekao je selektor, pa nastavio:

"Bugarski tim ima nekoliko odličnih igrača, prvo mislim na Despodova, Ilijeva, to su sve odlični igrači. Onaj ko ih potceni, imaće problem".

foto: EPA/GEORGI LICOVSKI

Stojković je govorio i o Mladenu Krstajiću koji sedi na klupi Bugarske, a bivši je selektor Srbije.

"Prvi put se dešava u karijeri. Mladen Krstajić je moj veliki prijatelj, pravi trener, naravno da i bugarski tim i on imaju problema, nisu dobro startovali, učiniće sve da dođu do rezultata. Bićemo vrlo oprezni. Sutra ćemo biti sportski neprijatelji, a posle utakmice ćemo i dalje ostati veliki prijatelji.

Piksi je istakao da će ovaj meč biti treće finale za njega u ovim kvalifikacijama.

"Pre nego što smo krenuli u kvalifikacije, svaka utakmica za nas će biti finale. Sutrašnja utakmica protiv Bugarske je finale broj tri. Prva dva finala smo rešili u svoj korist, želimo da nastavimo u tom ritmu. Na terenu će se videti šta su prednosti, a šta mane. Mi ćemo se truditi da pokušamo da naš stil igre bude taj koji je dominantan i koji će nam doneti prednost. Na kraju krajeva, želeći da nastavimo sa dobrim rezultatima, jer smo u Razgrad došli da pobedimo, ali neće biti lako u svakom slučaju".

"Moj prvi zadatak je da reprezentaciju Srbije spremim najbolje što mogu. I to je moj prioritet. Kao neko ko brine o igri i o rezultatu. Koncentrisan sam na moj deo posla. To šta drugi trener radi, to je čisto informacija i analiza, ali ne ulazim mnogo u to. Naravno da znam kako protivnik i sa čime raspolaže, sa čime trenira. Moram da upoznam igrače sa tim. Bitno je da imaju tačne informacije, da li će biti rotacije ili ne".

foto: EPA/CHRISTIAN BRUNA

Srbija će u Bugarskoj nastupiti bez trojice prvih napadača – Aleksandra Mitrovića, Dušana Vlahovića i Luke Jovića.

"Da, u odsustvu naših najboljih napadača, mi moramo da pronađemo rešenje u napadu i pronaći ćemo ga. Jedan od njih dvojice će početi, Jovanović ili Joveljić. Ja sam siguran da će jedan od njih početi", odgovorio je Piksi, pa zaključio:

"A možda će i obojica početi".

Posle dve utakmice Srbija ima maksimalnih šest bodova, dok Bugari iz tri odigrana susreta imaju samo jedan osvojen bod i nalaze se na poslednjem mestu na tabeli.

Kurir sport