NEKI SU MAŠTOVITI U PRAVDANJU INCIDENATA! Ostoja Mijailović se oglasio nakon HAOSA u Pioniru: Očekujemo reakciju ABA lige!

Predsednik KK Partizan, Ostoja Mijailović, poručio je da se nada reakciji ABA lige nakon treće, a pre četvrte utakmice finala ABA lige.

Podsetimo, KK Crvena zvezda Meridianbet ostvarila je trijumf u trećem meču i tako smanjila zaostatak u finalnoj seriji, a utakmici u dvorani Aleksandar Nikolić prethodile su scene koje niko ne želi da gleda.

- Bez želje da ulazimo u neke nazovi ratove saopštenjima i jutarnjim programima po sistemu oni 20 mi jedno pa se to izjednačava, želim da istaknem samo nekoliko činjenica - rekao je predsednik Partizana u pisanoj izjavi za "Mozzart Sport".

Poručio je Mijailović da je situacija u prve dve utakmice u kojima je Partizan bio domaćin, bila znatno bolja.

- Mi smo u prve dve utakmice finala imali 37-38 hiljada gledalaca u Areni. Za 80 minuta košarke, pala su neka dva upaljača i jedan novčić na teren, što smo osudili kao i svaki verbalni delikt koji je došao sa tribina. Onda je došla treća utakmica i scene koje su svi mogli da vide. Iako su neki ljudi mnogo maštoviti u pravdanju incidenata, ne bih želeo da se bavim tim nesrećnim izgovorima.

Dodao je predsednik Partizana da očekuje da ABA liga reaguje adekvatno.

- Želim da istaknem da je naša borba takva da utakmice ABA lige ne budu zagađene glupošću i zlobom koji dovode do ugrožavanja fizičke bezbednosti aktera utakmice. A upravo to se desilo! Očekujemo da ABA liga to spreči, adekvatno kazni izgrede i u četvrtoj utakmici da se postupa po važećim pravilima ukoliko se izgredi ponove - zaključio je Mijailović.

