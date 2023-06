GLAVNA FAZA NA ZLATIBORU: Fudbaleri Novog Pazara počeli pripreme

Fudbaleri Novog Pazara počeli su pripreme za narednu sezonu u Super ligi Srbije, a prozivci novog trenera Dragana Aničića prisustvovalo je 19 igrača i tri golmana.

"Pazar je prošle sezone predstavljao veliko osveženje. Bilo je uspona i padova. Pravimo novu ekipu sa starim zadacima. Pokušaćemo da ponovimo uspeh, da po igri budemo specifični i prepoznatljivi. Želimo da se popnemo makar stepenicu više", rekao je Aničić.

U njegovom trenerskom timu biće prvi pomoćnik Nenad Mijailović, Ivica Milutinović i dosadašnji trener golmana Suad Prtinac.

Osim novog šefa stručnog štaba i dvojice njegovih pomoćnika, u Novi Pazar je stigao golman Nikola Mirković.

"Uvek je bilo teško igrati ovde, gde je stadion pun. Sa Spartakom sam dolazio i kao kapiten. Imam velika očekivanja od sezone u klubu sa tradicijom i sjajnim navijačima", naveo je Mirković.

Na Atletskom stadionu trenirali su golmani Mirković, Lazar Slavković i Almin Kahrimanović, kao i igrači odbrane Fatih Đekić, Slobodan Rubežić, Ensar Brunčević, Kemal Koničanin, Haris Terzić i Tohib Bamigboj.

Radili su i vezni fudbaleri Miljan Momčilović, Adetunđi Rasak Adešina, Danko Kiković, Nikola Bogdanovski, Nenad Gavrić, Mitar Ergelaš, Ibrahim Fijuljanin, Nedim Demirović, Šerif Mulić, Dženis Mulić i Dženan Kurtanović, uz napadače Hamzu Bronju i Konstantina Ristovića.

"Potrudićemo se da dovedemo pojačanja, ne samo igrače na broju da bismo ih imali za trening. Mnogo je otežavajućih faktora. Sezona rano počinje i mnogi najpre čekaju inostranstvo, a potom nešto drugo", ocenio je Aničić.

Generalni sekretar Pazaraca Fikret Međedović istakao je da su cene na fudbalskom tržištu višestruko skočile.

"Ne možete više ni da razgovarate. Nikoga ne želim da uvredim, ali stvari su neverovatne. Zovem prosečnog superligaškog igrača i odmah dobijem cifru od 40 ili 50.000 evra, pa na gore. O napadačima ne smem ni da govorim. Biće jako teško", konstatovao je Međedović.

"Nameće se kao istina da će fudbal ubuduće igrati samo najbogatiji. Mi ćemo nastaviti da razmišljamo temeljno i domaćinski. Nećemo se razbacivati. Dovodićemo one za koje mislimo da su pojačanja i plaćati kao do sada", dodao je on.

Novopazarci će raditi u domaćem ambijenti do 3. jula, kada sledi dvonedeljna selidba na Zlatibor. Planirano je pet kontrolnih utakmica. Za sada su zakazani test mečevi sa Zvijezdom 09 (5. jul), Jedinstvom iz Bijelog Polja (8. jul) i Voždovcem (13. jul).

