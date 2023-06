ZVEZDA PREDSTAVILA NOVOG GOLMANA: Ne želim da me gledaju kroz prizmu Borjana!

FK Crvena zvezda nastavlja da vredno radi u aktuelnom prelaznom roku, a u četvrtak je trogodišnji ugovor sa opcijom produžetka na još jednu sezonu parafirao čuvar mreže reprezentacije Izraela - Omri Glazer koji je zadužio broj 18.

Tradicionalno, pojačanje nam je bliže predstavio sportski direktor Mitar Mrkela.

- Želeli smo da rešimo pitanje pozicije golmana u ovom prelaznom roku i doveli smo Omrija Glazera iz Hapoel Ber Ševe. On je reprezentativac Izraela i dolazi na predlog Baraka Bahara i njegovog stručnog štaba. Poznaju ga, imaju poverenje u njega i smatraju da će se odlično uklopiti u sve zahteve. Što se tiče drugih pojačanja, ne govorim o imenima, ali mislim da ćemo ovih dana predstaviti još jednog sjajnog igrača - rekao je Mrkela.

Glazer je sa velikim ponosom govorio o Crvenoj zvezdi.

- Velika čast je za mene što sam u prilici da potpišem za veliki klub kao što je Crvena zvezda. Želim da se dokažem na terenu, svestan sam da je ovo šansa, ali i čast za mene. Svi su me lepo i toplo dočekali, a ja, jedva čekam da se dokažem na terenu - rekao je Glazer, nakon čega se fotografisao sa novim dresom u rukama.

Potom se malo bolje predstavio srpskim medijima.

- Dajem sve od sebe, trudim se da budem dobar, i na terenu, i van njega. Imam veliko poštovanje za Zvezdu, poznajem istoriju kluba, a želim da pišem nove stranice iste. Želim da pobeđujem, osvajam titule, igram Ligu šampiona, naravno, i da budem najbolji golman u Srbiji.

Svestan je da je nasledio nekadašnjeg kapitena Milana Borjana.

- Borjan je legenda Zvezde, uradio je velike stvari za klub, praktično je postigao sve u srpskom fudbalu, takođe odlično brani i za Kanadu, pokazao se na Svetskom prvenstvu. Ne poznajem ga, ali sam čuo da je dobar čovek, ipak, on je Milan, a ja sam Omri i hoću da pokažem sebe i svoje kvalitete. Ne želim da me gledaju kroz prizmu njega, već kroz ono što ja postignem.

O dolasku u Zvezdu nije razmišljao ni trenutak.

- Bio sam iznenađen, jer nisam radio sa Barakom Baharom dve godine, ali se znamo iz Izraela. Ipak, znao sam da je Zvezda veliki klub i nisam razmišljao o drugim opcijama kada sam dobio poziv. Odmah sam rekao da.

Izabrao je broj 18.

- Broj 55 je zauzet, taj sam hteo, ali ga Srnić nosi, tako da sam izabrao 18. Volim i taj broj, srećan je u Izraelu i nadam se da će mi doneti uspehe.

Zvezdin ambasador je svakako i Ian Vered koji neretko ističe da iz našeg kluba nosi sjajne uspomene.

- Pričao sam sa Ianom Veredom, igrao je u Zvezdi i dobar mi je prijatelj. Rekao mi je sve o Zvezdi, ima samo lepe reči i uspomene.

Ima rumunski pasoš, što znači da bi se u zemljama EU tretirao kao domaći, ali uprkos drugim pozivima, nije imao dilemu.

- Zvali su me i drugi klubovi, ali čim sam čuo da me traži Zvezda, ništa drugo me nije zanimalo. Znam šta mogu da postignem ovde - velike stvari, to je klub sa istorijom i neverovatnim navijačima. Kad se tako pogleda, nema druge opcije, samo Zvezda.

Gledao je i dvomeč iz avgusta 2022. godine kada se Zvezda sastala sa Makabi Haifom.

- Gledao sam, i definitivno Zvezda nije imala sreće, s obzirom na primljen gol u poslednjim trenucima meča. S druge strane, velika pobeda Makabija. Međutim, sada Zvezda igra direktno grupnu fazu i želimo da pokažemo kvalitet, koliko smo jak klub i da napravimo velike stvari.

foto: Fk. Crvena zvezda

Slušao je o Bariju, Liverpulu, ali i čuvenom tunelu na Marakani.

- Nisam gledao te utakmice, ali obećavam da hoću. Naravno da sam upoznat sa Zvezdom, ali ono o čemu sam najviše slušao je čuveni tunel na Marakani. Drugari koji nastupaju za Makabi su mi pričali da je to nešto neverovatno i da takvu buku nisu čuli u životu. Jedva čekam da osetim to - rekao je Glazer.

Omri Glazer je rođen 11. marta 1996. godine u Tel Avivu. Visok je 190 centimetara i karijeru je započeo u Hapoel Ranani, gde je postao mladi reprezentativac Izraela, dok je seniorski debi upisao kao golman Makabi Haife (62 utakmice, 76 primljenih golova i 18 "klin šitova"). U međuvremenu se etablirao kao "jedinica" reprezentacije (i dva puta bivao proglašen najboljim golmanom Izraela), a u Crvenu zvezdu dolazi iz Hapoel Ber Ševe gde je na 83 susreta kapitulirao svega 69 puta, uz 34 "klin šita".

