"PA SINE, ŠTA ĆE TI PEVAČICA?!" Smehotresne izjave Radeta Bogdanovića: On može da probije samo KVADRATURU INVESTICIJA U BEOGRADU!

Ono što običan narod komentariše dok gleda fudbalske mečeve, ovaj čovek "ispali" pred TV kamerama i zato ga obožavamo.

Istina, nekada u naletu emocija pretera, svašta izgovori i dogodi se da nehotice uvredi nekoga, ali u afektu svi prave greške, pa mu ljudi koji ga redovno prate to ne uzimaju za zlo.

Reč je o čoveku koji je svojim izjavama u stanju da vam popravi raspoloženje nakon bolnih poraza i najdosadnijih mogućih mečeva - Radetu Bogdanoviću.

Nekadašnji fudbaler Atletiko Madrida i Verdera, a sada česti fudbalski analitičar na RTS-u, svakodnevno bez dlake na jeziku analizira aktuelna fudbalska dešavanja. Poznat je po tome da se nikada ne libi da kaže ono što mu je na umu, otvoreno, bez ikakvog uvijanja, pa njegove izjave često privuku ogromnu pažnju javnosti.

Bivši fudbaler dizao je bure svojim izjavama koje su se često odnosile na stvari koje nemaju veze sa samim terenom. Mnogo su se slagali sa Radetom, međutim, bilo je i onih koji su ga osuđivali zbog pojedinih stavova.

Nakon očajne partije Orlova u Razgradu po ko zna koji put nasmejao je javnost u Srbiji svojim urnebesnim komentarom, pa smo rešili da izdvojimo neke Radetove antologijske izjave.

- Moraš da probiješ, driblaš, asistiraš... On ima ubitačnu levu nogu, ali može da probije samo kvadraturu svojih građevinskih investicija u Beogradu, što u širinu, što u osnovi, što u spratnosti.

Srbija nije uspela da se plasira na Evropsko prvenstvo, a Rade je to prokomentarisao sledećim rečima:

Partizanu treba bager

Prokomentarisao je Rade prošle godine i sunovrat Partizana.

- Šta sve njemu treba... Prvo bager?! Da najure onu upravu! Pod broj jedan. Pod broj dva, dugo će vremena biti potrebno da se Partizan vrati. Ne zato što je loše startovao, već što u dubini kluba smrdi. Ovo sada dolazi za naplatu sav nerad koji je bio poslednjih godina unazad. Partizan kad je domaći fudbal u pitanju, gledaće u leđa Zvezdi onoliko dugo, koliko gleda Hajduk iz Splita Dinamu iz Zagreba. A, svi znamo koliko to traje u Hrvatskoj. Više od 20 godina. E, to čeka Partizan. Mnogo je to dublje nego što pričaju i misle.