"SVE ŠTO BUDEM IMAO - DAĆU" Šćekić otvorio dušu i ovim rečima RASPAMETIO Grobare - otkrio zbog čega se vratio u Humsku!

Fudbaler Partizana Aleksandar Šćekić rekao je danas da i dalje ima motivaciju i želju za dokazivanjem i istakao da mu je želja da karijeru završi u crno-belom dresu.

"Kao što navijači znaju, sve što budem imao - daću... Najveću želju i motivaciju sam imao dok sam bio u Partizanu. Tako je i sada", rekao je Šćekić za klupski sajt.

Šćekić, doskorašnji fudbaler Hapoela iz Haife, vratio se u Partizan sa kojim je potpisao ugovor na dve godine.

On je za crno-bele nastupao od 2018. do januara 2022. godine. Iz Humske je otišao u Zaglebje, zatim je igrao za Dibu, odakle je prešao u Hapoel.

"Čim sam dobio poziv od uprave Partizana, odmah sam prihvatio i tražio raskid ugovora u Izraelu, na svoju štetu, samo da bih došao ovde. Imam najviše motivacije, želje i volje za dokazivanjem, borbe na terenu kada sam u ovom dresu. Na kraju, to sve daje želju i da pokušamo da osvojimo neki trofej", rekao je Šćekić.

Šćekić je naveo da se vraća u Partizan "kada nije sve idealno".

"Kada sam došao u Partizan prvi put bio je loš period. Bilo je dosta oscilacija, tada smo završili kao treći u prvenstvu. Prošao sam taj težak period. Sada ponovo dolazim u trenutku kada nije sve idealno. Možda nisu sve ni fudbalske stvari, nego i van, atmosfera, druženje - to je suština da bi došlo do boljitka", rekao je on.

Šćekić je na kraju otkrio i posebnu želju kad je u pitanju Partizan.

"Moja želja je da završim karijeru u Partizanu i nadam se da ću je završiti ovde", zaključio je on.

