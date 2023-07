MATIJAŠEVIĆ SUMIRAO UTISKE NA BLEDU: Sportski direktor Brđana otvoreno o raznim temama - transferi, Evropa, planovi kluba...

Fudbaleri Čukaričkog već duže vreme vredno treniraju na Bledu gde se pripremaju za početak sezone u kojoj ih očekuje mnogo više obaveza.

Razlog je već svima poznat - Brđani će igrati grupnu fazu nekog evropskog takmičenja!

Liga konferencija je obezbeđena, a četa Dušana Kekreza pokušaće i preko plej-ofa kvalifikacija da se dokopa Lige Evrope.

Tokom letnjih priprema u Sloveniji, utiske je sumirao sportski direktor Čukaričkog, Vladimir Matijašević, koji je porazgovarao sa predstavnicima srpskih medija i odgovorio na brojna zanimljiva pitanja.

foto: Čukarički

Na samom početku, Matijašević je odgovorio na pitanje koliko se ekipa razlikuje od one iz prethodne sezone:

"Ne razlikuje se mnogo jer je 80-90 odsto ekipe ostalo na okupu. Otišao je Radovan Pankov koji je bio bitan faktor, kao i Vladimir Lučić. To su igrači koji su odigrali gro utakmica, ali mislim da ćemo dolaskom Ćalasana, Subotića i Vukašina Jovanovića pokriti mesto štopera, naravno uz naše mlade igrače. U ofanzivi smo doveli špica Ze Marija i sa pozajmica su se vratili Bojica Nikčević i Milutin Vidosavljević. Kada je u pitanju golmanska pozicija, posle odlaska Popovića došli su Filipović i Samurović. Videćemo ko će ostati do kraja prelaznog roka, ali smatram da ćemo biti jači nego prošle godine pre svega jer su se igrači uigrali, naročito stranci - Badamosi i Sisoko. Brzo počinje prvenstvo, pa ćemo videti. Ukoliko nešto zafali, dodaćemo za Evropu - rekao je Matijašević, i potom pohvalio igrače:

"Igrači rade dobro, ne mogu da istaknem nikoga. Drago mi je što se Sisoko navikao i uklopio, počeo je i da se šali. Većina igrača radi odlično, stigao je i mladi Stanković što smatram da je dobar potez uprave. Reprezentativac je, prošao je sve selekcije. Kod Dejana Stankovića je čak igrao na poziciji koja nije njegova. Biće nam od velikog značaja.

Otkrio je sportski direktor Brđana da klub za sada neće angažovati levog beka.

"Za sada nećemo. Imamo Tošića koji je dosta dobro odigrao prethodnih šest meseci i produžili smo ugovor. Tu je i Mirosavić, reprezentativac iz naše škole koji je prešao iz omladinaca. Možda, ukoliko se pojavi dobra prilika dovedemo nekoga, ali zaista ne vidim u Srbiji trenutno opciju. Kada su stranci u pitanju Ričard, Brazilac kojeg smo doveli, taman kada je počeo da trenira imao je problem sa majkom i raskinuli smo ugovor".

foto: Čukarički

Nada se Matijašević da će Endijae uskoro dobiti srpski pasoš.

"Valjda će dobiti. Pravna služa radi na tome, potrebno je da se još neki papiri završe, ali se nadam da će to biti gotovo do početka prvenstva, ili septembra".

Često se Veljko Simić povezivao sa Čukaričkim, međutim, taj transfer neće biti realizovan.

"VIše nema šanse. Razgovarao sam sa njegovim agentima, otvoreno sam dao ponudu, rekli su da će se javiti do polaska ekipe na Bled, ali se nisu javili. Simić je odličan igrač i odličan dečko, rekao sam da je moja želja, ali pošto se niko nije javio - neće doći u Čukarički" - jasan je Matijašević.

Mnogo klubova je zainteresovano za fudbalere Čukaričkog, a Vladimir Matijašević je otkrio da je jedna dobra ponuda odbijena.

"Iskreno, odbili smo dobru ponudu, ne želim da kažem za koga da ne bih remetio neke stvari u svlačionici. Odbili smo baš zbog toga jer želimo da osvojimo neki bod u Ligi konferencija. Moja želja je i da prođemo grupu, ali realno niti znamo grupu niti bilo šta da bismo pričali o tome. Bitno nam je zbog klupskog i nacionalnog koeficijenta da napravimo rezultat u Evropi. Prvo slede kvalifikacije za Ligu Evrope, ali imamo sigurnu grupnu fazu Lige konferencije. Ukoliko budemo igrali u Ligi konferencije pokušaćemo da osvojimo neki bod, a isto tako i ako budemo se plasirali u Ligu Evrope što po meni nije realno kad vidim ko su nam potencijalni protivnici - rekao je sportski direktor Čukaričkog i potom dodao:

"Bilo je razgovora za dosta igrača, nekih i ponuda, ali ništa više od toga. Ponavljam, bila je jedna ozbiljna ponuda, vremenom ćete saznati o kome je reč. Ne želim sada da pričam o tome. Ponuda je odbijena da bi probali nešto da napravimo. Što se transfera tiče to sigurno neće biti problem za Čukarički. Ako ne budemo hteli sada, prodaćemo u januaru. Imamo dobre mlade igrače. Ljudi znaju za Čukarički, pogotovo posle ulaska u Evropu, gde smo mnogo rizikovali kako bi se našli u grupnoj fazi. Nadam se da će sada još više ljudi čuti za Čukarički i da ćemo dobro odigrati. Tada će igrači još više dobijati bolje ponude. Evo, videli ste primer Raše Pankova. Jeste on igrao u Zvezdi, svaka čast... Ali on je poslednjih šest meseci odigrao kod nas i prodao se dalje. Prethodnih šest meseci nije igrao, verovatno da je imao tu ponudu u decembru otišao bi. Meni je 10 godina tu sa malim pauzama, definitivno Čukarički sada gledaju drugim očima. Sada možemo da prodamo i starije igrače... Pankov je iskusan igrač, bio je u Zvezdi, inostranstvu...

foto: Čukarički

Neki fudbaleri su uprkos dobrih ponuda odlučili da ostanu u Čukaričkom.

"Nekada mi je žao, ali stvarno ne možete nekome da stanete na put da reši svoju egzistenciju. Iskreno, mi smo pre finala Kupa dogovorili sa gospodinom Terzićem da Pankov ostane na pozajmici još godinu dana i to je najmanji problem. Znate kako, ja nikada ne bih voleo da moje dete sutra neko zadržava ako ima dobru ponudu. Jedino ako igrač želi da ostane, kao na primer Badamosi. On je rekao da mu nije problem da ostane, kao i neki drugi važni, iskusni igrači poput kapitena Docića. Luka Stojanović je imao ponudu, ali poručio je da želi da ostane. Ko ima želju da igra u Čukaričkom i ko ima kvalitet za naš klub on će biti tu. Što se tiče samih ponuda, ja nikada pre papira ne pričam. Uvek vam kažem kako jeste. Ima čak ponuda i za mlade igrače. Evo, Mihajlo Cvetković je vrlo interesantan mnogima. Bio je najbolji strelac Evropskog prvenstva do 17 godina. Za njega je zvalo mnogo ljudi, ne znam ni sam koliko. Raspitivali su se i za Delibašića, Subotića... Ta deca imaju po 16 godina i nije realno da idu pre 18. Mi se ne bavimo prodajom, prvi put to kažem. Ako neki igrač koji želi, a zaslužio je da ode, možemo da izađemo u susret kako bi smanjili roster, iako nam je potrebna dugačka klupa. Vi se sećate da smo finale Kupa igrali bez Kovača i Sisoka, sa Docićem i Miladinovićem. Čeka nas mnogo utakmica. Mi smo budžet od prošle godine sa Evropom i prodajom igrača već zatvorili. Ovo je prvo leto da ne jurimo prodaju, sem da izađemo u susret igračima koji su dugo tu.

Govorio je Matijašević i o supertalentovanom Mihajlu Cvetkoviću, kao i o ostalim mladim igračima.

"Znate kako, nekada smo žurili sa pojedinim igračima i mislim da smo pravili greške. U određenim trenucima, evo i ove godine, jurilo se to treće famozno mesto... Samo zamislite da je Vojvodina uzela Kup, da smo izgubili tu utakmicu, šta bi bilo... Pa to je pakao... Sad je teško igrati Ligu konferencija... On je talentovan igrač, ali treba da dođe na neki nivo. Ne samo on, ima mnogo njih u našem pogonu koji su talentovani. Nadam se da će ih iz te generacije izaći malo više. Kao što i sada vidite golmana Čarapića, rođenog 2007. godine, na pripremama... Oliver Kovačević je procenio da je talentovan golman. On je došao na pripreme da vidi kako je sa prvim timom, da oseti to. Tako već, da ne kažem na zimu, ali na leto sigurno, možete očekivati i ostale momke na pripremama. Imao sam neke planove da ih možda već sada dovedemo tu, ali ipak nije realno. Nepotrebno je da stagniraju tu, da ne treniraju sa svojom generacijom i ne igraju utakmice.

foto: @starsport

Prokomentarisao je sportski direktor Brđana i ostale timove iz Superlige Srbije.

"Svi se pojačavaju, ali Zvezda nema konkurenciju. Možemo da pričamo šta god hoćemo, oni su u LŠ, doveli su ozbiljne igrače, trenera golmana... Opet su prvi favoriti za titulu, ali borićemo se na terenu sa njima. Izdvojio bih TSC. Partizan ne treba otpisivati, msilim da je njihova greška to što kasno dovode igrače. Ne znam šta se dešava, malo je to poremećeno u klubu, ali to je njihova stvar i ja ne ulazim u to. Bila bi šteta da Partizan, kao što je sad četvrti, da gubi bodove jer oni su nam donosili mnogo bodova u Evropi. Imaju neki koeficijent koji mi drugi klubovi nemamo. Što se tiče TSC-a, to je meni normalno. Oni su klub koji finansira ko već, ne znam više. Gospodin Žemberi ili ljudi iz Mađarske, to ne znam. Lakše im je sigurno nego nama. Zasluženo su bili drugi prošle sezone. Lep su fudbal igrali, dovode ozbiljna pojačanja, ulažu. Sigurno ćemo se boriti sa njima i Vojvodinom koja takođe ulaže i dovodi dosta igrača. Ostavila je trenera. Tu je isto mnogo bitno kada se ne promeni trener i dosta igrača. Mnogo je lakše. TSC zna šta će da igra, Vojvodina isto. Za Partizan opet kažem, mislim da imaju malo problema oko dovođenja. Otišli su im Rikardo, njihov najbolji igrač, Urošević kapiten, treba to sve izmenjati. Ali nadam se da će se i oni vratiti zbog srpskog fudbala i tih momaka što igraju tamo.

Za Čukarički je nedavno potpisao i štoper Vukašin Jovanović, ali zbog povrede još uvek ne može da se priključi saigračima.

foto: FK Čukarički

"Koliko je prošlo? Tri i po meseca?! Ja se nadam da će za dva meseca početi da trenira sa ekipom. To zavisi od doktora i kondicionog trenera. Oni su u kontaktu s njim. Realno, ta povreda je pet do šest meseci. Mi smo svesno njega rizikovali, mada nema tu rizika. Vukašin je dobar dečko, dobar igrač, svi ga znate dugo godina. Mislim da će nam biti od značaja i nadam se da će u septembru već biti tu i početi da se bori za mesto u timu.

Samjuel Ovusu će uskoro promeniti sredinu...

"Ovusu je izrazio želju da ode jer nije imao zapaženu minutažu. Mi smo izašli u susret. Očekujem kad se vratimo, u nekom doglednom periodu, da mu nađemo klub. Tu je, trenira individualno kod nas na terenima. Hoće da promeni sredinu i onda nismo hteli da ga dovodimo u situaciju da mora da ide sa nama. Izašli smo mu u susret, ali mora da sačeka. Do kad, to ne znam. Ima ugovor još godinu dana.

Prokomentarisao je Matijašević i novo pravilo, oko dvojne registracije.

"To pravilo je okej. Mi sigurno sad nismo bili u situaciji, bolje da je ranije bilo, koristili bismo ga više. Sada svi ti klubovi s kojima sarađujemo su ušli u SL. I IMT i Železničar. Ali, opet, sarađujemo i sa Vršcem i Smederevom. Ima tu dosta klubova koji žele saradnju sa nama. Možda neko od ovih momaka iz gerenacije 2005. i 2006. ode na dvojunu. Još nismo nešto preterano o tome razmišljali.

Podsetimo, početak Superlige Srbije je pomeren za sedam dana.

"To je sigurno poremetilo sve. Momcima nije lako, ja to i ovom prilikom kažem. Produžili smo tri dana ovde u Sloveniji, bili smo pet dana na Divčibarima. Treba psihički izdržati, mada se svi ponašaju kako treba. Sigurno da je poremetilo, ali bitno je da samo budu zdravi i izađu spremni. Nije nam trebalo to, ali šta da radimo, desilo se. Da li će biti 16 ili 17 klubova, to ne znam. Negde smo pročitali da, ako Kolubara dobije žalbu, da će biti 17 klubova. Imaćemo sedam dana pauze - rekao je Matijašević uz osmeh, i otkrio od kog igrača očekuje da će naredne sezone "eksplodirati":

"Znate kako, sve ih znate. Mnogo njih će biti bolji, mislim da su se uigrali i ne mogu nekoga da izdvojim, ali mislim da će Sisoko doći do izražaja baš zbog toga. Ta pozicija zadnjeg veznog, da zna malo da igra, nije to baš lako naći. Tu su Stanković, Miladinović, Docić, Kovač, Luka Stojanović... Da ne preskočim nekog, svi mogu da igraju. Mada mislim da je Sisoko baš taj igrač koji će obeležiti sezonu.

foto: Starsport

Da li će se u skorijoj budućnosti desiti unosniji transfer kada je u pitanju Sisoko?

"Sve zavisi. Ja znam ko će otići za velike pare. Danas znam, samo da ne preterujemo i da bude zdrav, jer se bavimo tim duže vreme. Ali što se tiče Sisoka, to sve zavisi i od naših rezultata. Ako budemo igrali dobro u LK i domaćoj ligi... Nije lako, biće dosta utakmica. Neće biti lako ni igračima ni treneru. Pritisak? Svaki dan će ga imati i od gospodina Grkinića i Dragana Obradovića. On nama, mi njima. Tako to funkcioniše kod nas. Moraćemo da igramo dobro da bi se neki igrači prodali. Prevashodno morate da shvatite, evo videli ste transfer Ratkova. Hrvatski pasoš, morate da shvatite da to povećava cenu. Dečko je odličan igrač, znaju ljudi iz TSC-a i njegovi roditelji koliko ja njega cenim kao igrača. Ali pasoš doprinosi tome. Mi kada ne bismo bili stranci, mislim da bismo prodavali igrače daleko bolje nego sada što ih prodajemo. Ne mislim samo na Čukarički, već na celu Srbiju.

Dotakao se Matijašević i o pravilu da samo četvorica stranaca mogu da igraju istovremeno.

"Kada sam bio u FSS, razmišljao sam da ćemo bolje igrati što je manje stranaca. Opet sad razmišljam, u Hrvatskoj imate po osam stranaca, a oni svake godine u vrhu na nekom prvenstvu. verovatno to onda i ne utiče. Ako imate kvalitetnog igrača... Nama će trebati zbog Evrope, a ako i drugi smatraju mislim da možemo da proširimo jer ceo svet to radi. Tako da možemo i mi. Možda bi bilo bolje i za neko ulaganje, za strance. Da dođu u Srbiju i ulože da može da bude više stranaca. Povećaćemo gledaoce u budućnosti. Pravimo stadione. Zašto da ne gledamo da neki strani investitor uđe u neki klub i pomogne. A oni će sigurno pre ući kada imate više mesta za strance.

foto: Čukarički

Sportski direktor Čukaričkog je otkrio na kom stadionu će Čukarički igrati evropske mečeve naredne sezone.

"Na kraju, kako vidim, biće Leskovac. Marakana ne može, jer predstavnik Lige šampiona. Ne može nijedan drugi klub da igra. To nismo znali. Mi smo prijavili Marakanu, Loznica ima nekih tehničkih problema oko stadiona. Sada ove kiše, mislim da neće stići. Dobio sam juče infomraciju od gospodina Nedimovića, baš smo bili u kontaktu, da će najverovatnije biti Leskovac. Što je nama sasvim svejedno. Loznica i Leskovac, svejedno je. Mislim da će tu doći više navijača, da podrži Čukarički. Mi smo hteli Loznicu, imali smo taj predlog prvi. Bio sam u Loznici, video stadion, ali isto tako sigurno je i u Leskovcu odličan stadion. To su novi stadioni, za Čukarički će biti samo lakše jer mislim da će tribine biti dosta dobro popunjene. Sigurno će biti publike. Ja uvek kažem, što komentarišu ljudi, da imamo 200 do 500 navijača. Ali šta ćemo, barem 200 do 500 vernih.

Da li razmišljate o žrebu za plej-of Lige Evrope?

"Iskreno, nisam ni video. One prve kad su mi izbacili, više mi bilo muka da gledam (smeh). što bih gledao? Ja sam realan. ne gledam stvarno. Više vodim računa o dovođenju pojačanja, možda dođe još jedan igrač, i gledamo hoće li svi ostati ovde na okupu. Tamo do 20. jula bi trebalo da se zna. Možda jedan ili dva igrača da napuste, koji su tu duže ili nemaju zapaženu minutažu. Na šefu je da napravi spisak. Moramo se sada baviti nekim stvarima kojima se ranije i nismo bavili. Ranije smogledali da napravimo neki veliki transfer, jer mi od toga stvarno živimo, Sada već ne moramo to da gledamo. Možda za januar, ali trenutno ne.

