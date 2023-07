"MOJI IGRAČI MORAJU VIŠE DA VERUJU U SEBE" Kerkez sumirao utiske posle remija sa Spartom - evo čime nije zadovoljan!

Fudbali Čukaričkog remizirali su protiv praške Sparte u poslednjoj prijateljskoj utakmici na letnjim pripremama - 1:1.

Nakon meča, utiske je sumirao strateg Brđana Dušan Kerkez:

- Jaka provera i utakmica gde vidite neke stvari koje bi trebalo da popravite jer igrate protiv kvalitetnog rivala. Ovakvi protivnici će nas čekati u Evropi. Zadovoljan sam većim delom meča, ali postoje stvari koje ćemo vežbati i popraviti. Dobro je za samopouzdanje kada se odigra ovako utakmica i ne izgubi se protiv ovakvog rivala.

Otkrio je trener Čukaričkog šta mu je posebno zasmetalo kod svojih igrača:

- Što moji igrači više ne veruju u sebe. Ovo su utakmice u kojima moraju više da traže igru. Jesu to činili do jednog dela, ali uvek postoji barijera protiv jakih evropskih protivnika. Trebalo bi da se opuste i da imaju veće samopouzdanje da igraju. Videli su sada da mogu i samo bi trebalo da veruju. Ipak smo se podigli kao tim na viši nivo, nema tu arogancije, jednostavno verujemo u sebe.

Tokom prvog poluvremena, teren je napustio Đorđe Ivanović, koji je prethodno dobio žuti karton zbog jednog koškanja sa protivničkim igračem.

- To je bila situacija oko kartona, malo koškanje sa igračem Sparte i sudija mu je dao žuti karton, a njihovom ne. To je posledica nervoze od umora uz to se igralo po vrućini, tako da je bilo bolje da izađe da ne bi dobio još jedan karton i da ne bismo ostali sa deset igrača. To se dešava i mi sve to rešavamo unutar ekipe.

Da li je ova utakmica pokazala da su potrebna pojačanja i da neki igrači ne zaslužuju mesto u timu?

- Nisam video da neki igrači ne zaslužuju, mislim da su pokazali kvalitet. Da li nam trebaju pojačanja? Pa uvek su potrebna. Mi smo se dobro pojačali, ali prelazni rok je živa stvar ima vremena do kraja, ali mislim da trenutno imamo dobar tim. Na nama je da radimo naporno i budemo još bolji do početka sezone.

Zadovoljan je Kerkez igračkim kadrom koji trenutno poseduje.

- Nema toga, stvarno sam zadovoljan momcima. Imamo dosta mladih igrača koji svakog dana napreduju i nema tu posebnih želja. Znamo kakve su nam mogućnosti što se tiče budžeta, razgovaramo svakodnevno unutar kluba. Postoje opcije da neki igrači odu, ako se to desi na dobrobit njih i kluba, opet dobro. Imamo veliki roster i videćemo kada se vratimo da li neko treba ide na pozajmicu ili dvojnu registraciju. Trenutno sam zadovoljan igračkim kadrom, a sa sportskim direktorom imam otvorenu komunikaciju i ukoliko zajednički procenimo da su potrebna pojačanja, on će reagovati.

Fudbaleri Čukaričkog se sa letnjih priprema u Sloveniji vraćaju u petak, a Kerkez je zadovoljan onim što je do sada urađeno.

- Sve je bilo onako kako smo planirali, kada će doći pik što se umora tiče i kako su radili. Ne zadovoljavam se ovakvim stvarima i uvek ću od njih tražiti više. Za sada ide sve po planu. Bilo je bitno da protiv Sparte napravimo dobar rezultat i da vidimo kako to deluje protiv evropske ekipe, kad znaju da uspore tempo, kad ubrzaju. To su stvari na kojima moramo da radimo i da budemo mnogo više koncentrisani. Zadovoljan sam što smo postigli gol iz presinga to radimo čitave godine i svaki put je bolje i bolje. Uvek imamo nove igrače koji moraju da se uklope. Drago mi je što su kod gola svi zajedno odradili dobar posao, Bojica je bio ključni u tom momentu za oduzimanje lopte i pas Tomoviću za gol, ali su svi ostali kretanjem uradili onako kako sve vežbali i dogovarali se. Verujem da možemo da napravimo dobre stvari u Evropi jer mislim da imamo kompaktnu ekipu. Dosta smo radili na tome unutar ekipe i ovo su treće pripreme na kojima je tu većina njih. Jedino tako u timskom sportu može da se uspe i napravi rezultat.

Govorio je Kerkez i o svom radu tokom ovoh godinu dana.

- Da li bih ja trebalo da ocenjuje, sebe ili vi novinari mene, možda je to ipak za vas posao. Sigurno je da kada god promenite ligu posle dužeg vremena jer je svaka drugačija, potrebno je vreme da se čovek navikne na takmičenje, rivale, pa na kraju krajeva i svoju ekipu. Verujem da sam bolji, ali su mi u tome pomogli klub, igrači i štručni štab. Zadovoljan sam kako sve ide i svestan sam da ništa ne može preko noći. Sve to postepeno ide u dobrom smeru. Mislim da sam se i ja kao trener izdigao na viši nivo, kao i čitav klub. Nije lako, ovo je klub koji se finansira od privatnog kapitala i prodaje igrača i svaka čast ljudima koji vode ovaj klub, gospodinu Obradoviću, direktorima Matijaševiću i Grkiniću, kako sve to drže. Klub se podigao na viši nivo i verujem da će to sa izgradnjom stadiona i sportskog centra biti još bolje. Naravno, uvek je tu plejada mladih igrača i to je znak da radi dobro omladinska škola, skauting služba i treneri. Godinama rade dobar posao i čestitam im. Meni je mnogo lakše da radim kada igrači dolaze dovoljno spremni da odgovore na neke zadatke.

Hoće li Čukarički naredne sezone juriti drugo mesto?

- Kada kažem viši nivo ne mislim samo na poziciju i rezultat, već da klub napreduje na svim nivoima. Morate da budete konstantni, da pružate dobre partije jer je i prvenstvo jače u odnosu na pre dve ili više godina. Sada je pet ekipa gore, ukoliko izuzmemo Zvezdu koja je otišla na neki viši nivo, mislim da smo se mi uz TSC i Vojvodinu približili Partizanu. To je dobro za srpski fudbal. Naravno, svi bismo voleli da je tu još klubova uz nas. Videli smo koliko je prošla sezona bila teška i tvrda, a sudeći po pojačanjima verujem da će ova naredna biti još bolja.

Žreb za plej-of kvalifikacija za Ligu Evrope je na programu 07. avgusta.

- Objasnio mi je naš portparol Aleksandar da je ove godine baš čudan žreb što se tiče plej-ofa za Ligu Evrope. Jednostavno, voleo bih da to ne bude baš neki top tip i pretežak rival protiv kog bismo imali male šanse. Voleo bih da to bude ekipa protiv koje bismo mogli da igramo. Uveren sam da kada bismo sada igrali protiv Tventea da bi to bilo potpuno drugačije. Oni su svakako kvalitetniji i dolaze iz jedne od najjačih liga, ali mi prošlog leta nismo bili na nivou na kom smo sada. Voleo bih ekipu protiv koje bismo imali šansu, a imenja su manje bitna.

Svesni su fudbaleri šta ih očekuje naredne sezone, pošto će Čuka prvi put u istoriji kluba igrati grupnu fazu nekog evropskog takmičenja.

- Pokušavam da ih razgovorom pripremim na to. Sigurno da jednim delom jesu, ali će svesniji biti tek kad izađu pred te ekipe. Oni su napravili taj rezultat i trebalo bi da veruju u svoj kvalitet. Nismo mi slučajno tamo zahvaljujući drugim srpskim klubovima koji su nam doneli bodove. Mislim da smo zasluženo gde smo.

U timu Brđana, konkurencija na gotovo svakoj poziciji je prejaka, tako da Kerkezu neće biti nimalo lako da svima podeli minutažu.

- Sad je tu ono zlatno pitanje, da li je bolje da trenera boli glava od viška ili manjka igrača? Mislim da je sigurno bolje od viška. Pričamo stalno i oni moraju da budu svesni da će igrati oni koji budu u tom momentu u najboljoj formi. Svi bi oni voleli da igraju u Evropi, ali je prvenstvo to koje nam je donelo tu Evropu. Moramo dobro da podelimo minutažu, da se spremamo i nema tu vremena za ljutnju ni kod jednog od njih. Svi će sigurno dobiti šansu i u Evropi i u prvenstvu. Ovde je bitan klub, i tim, i ko ne želi da bude deo tima i da bude zajedno u tome neće biti sa nama.

Otkrio je Kerkez kako gleda na sve veći odlazak top igrača u Arabiju.

- Neke stvari su neminovne, jedno vreme je bila Kina, sada Arabija. Svako ima pravo na svoje mišljenje, ali meni je Luka Modrić neko ko je uradio pravu stvar. On je ostao u Real Madridu koji je najveći klub na svetu. Očigledno je dovoljno zaradio i verovatno je razmišljao da bude u velikom klubu i da mu porodica bude zadovoljna. Opet, nekim igračima odlazak tamo možda rešava životno pitanje. Znate kako, na tom nivou koliko zarađuju onda još više troše i verovatno im manjka pa odlaze tamo. Uvek je sa strane lako govoriti, ali kad vam dođe takva ponuda verovatno nije lako odoleti. Skidam kapu Modriću i voleo bih da je više takvih igrača. Opet, razumem i drugu stranu i to su stvari koje se dešavaju. Svakako mislim da su takmičenja u Evropi, kao što su Liga šampiona ili Liga Evrope nešto za svako ko se fudbalom bavi, živi. Biće takvih ponuda i dalje, sada je to Arabija, kasnije možda neka druga zemlja, ja bih voleo da ne odlaze, ali razumem te igrače i trenere.

Trener Brđana već zna koja bi startna postava igrala...

- Otprilike, imam jedanaest u glavi koji su u ovom momentu najspremniji i u najboljoj formi. Međutim, imamo mi još dosta do početka sezone. Još uvek su noge umorne, imamo i dosta rada pred nama, dve prijateljske utakmice. U suštini, svaki trener i pre početka priprema ima sedam ili osam mesta sa kojima će početi. Ali, uvek su pripreme te na kojima neki igrači pokažu i više nego što se očekuje i s pravom kucaju na vrata prvih jedanaest.

O Superkupu?

- Naravno da bi. Zašto bismo mi bili izuzetak kada se to održava u svakoj zemlji? Ne znam zbog čega nema toga kod nas, ali svašta smo videli prošle sezone i svašta smo prošli. Igrali smo mnogo više utakmica od ostalih tako da mi nije čudno. Ja bih voleo da se igra, to su utakmice bitne, ali nije na meni da odlučujem već samo da kažem šta mislim o tom predlogu. Spadamo u grupu retkih u Evropi koji to nemaju i nadam se da isto tako nećemo biti u grupi retkih koji imaju 17 ekipa u prvenstvu pa da budemo slobodni. Znam da nije lako ljudima koji rešavaju te stvari, ali su na kraju krajeva oni na tim mestima i na njima je odgovornost, kao što sam ja na ovoj poziciji odgovoaran za neke druge stvari.

