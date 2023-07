DETALJI KOJE NIKO NIJE PRIMETIO! Đoković otkrio šta se dešavalo u trenucima kada se LOMIO meč protiv "nikad boljeg Rusa"

Specijalni izveštač iz Londona - Vuk Brajović

Tri dana uzastopce Novak Đoković je igrao sa dvojicom iz selekcije najboljih tenisera današnjice – i to potpuno drugačijih stilova i spektra izazova.

Da li je taj opravdani zamor ilustrovan gubitkom prva dva seta u svojim dosadašnjim nastupima u Londonu – ili je to bila nužna pojava usled nadahnute i odlične igre Hurkača i Rubljova?

Da li je time što je uprkos ovako složenoj situaciji izdigao iznad protivnika Novak potpuno opravdao svoju strategiju da ne igra takmičarske turnire pre Vimbldona i tako akumulira energiju za dva duge nedelje na trećem Grend Slemu sezone?

Bilo kako bilo, Đoković je pred polufinale sa Sinerom dobio iskustveni paket 2-u-1 jer su Hurkač (kao veliki server) i Rubljov (kao agresivni napadač kroz razmene u terenu) sedmostrukom osvajaču Vimbldona pružili idealnu pripremu za to kako da neutrališe upravo takav set kvaliteta kod Sinera – čija mladost i želja za revanšom posle ispuštanja prednosti od 2:0 u četvrtfinalu prošlogodišnjeg takmičenja ovde bi mogle da se sruče kao balast anksioznosti i očekivanja na njega.

foto: EPA/TOLGA AKMEN

Razgovor sa Novakom na srpskom smo počeli zahvalnošću na tome što su nam on i Rubljov priredili ovakav teniski spektakl – a nastavili pitanjem da li ovakvi mečevi – ma koliko iscrpljujući – pružaju određeni nivo zabave dok se igraju (sudivši po nekim Novakovim reakcijama) i generišu mentalnu energijui energiju za naredne izazove?

"Bilo je zaista zabavno u nekim trenucima igrati ovaj meč – a sa druge strane i ne toliko zabavno već dosta naporno. Krajem trećeg seta je bilo veoma neizvesno, u gemu kada sam servirao za set – a on stigao do većeg broja brejk lopti. Puno emocija je bilo uključeno u taj gem kada sam servirao za set. U tim prelomnim trenucima je imao veći broj brejk-lopti, jer se igralo protiv vetra na daljoj strani od Kraljevske lože”, otkriva nam neke važne detalje Novak, i nastavlja:

“Ponoviću i ovde da je ovo najbolji tenis koji sam doživeo od Rubljova u svima našim susretima na najvažnijim turnirima. Mislim da je izašao na teren sa dosta vere da može da pobedi i tako je i igrao. Prvu priliku kraću loptu je uzimao, diktirao, da me gurne nazad, da budem pasivniji i u tome je uspevao u nekim trenucima, pogotovo pred kraj prvog seta, zasluženo ga je dobio. Uspeo sam, međutim, da promenim momentum i da prešaltam na svoju stranu od početka drugog seta, odmah sam napravio brejk, osetio rasterećenje i video da je on malo klonuo.

foto: EPA/Tolga Akmen

Bilo je 5:0 jako brzo tako da sam to iskoristio i tu smo bili izjednačeni. Onda sam ušao i u njegov tempo igre, pošto je skroz drugačiji od Hurkača s kojim se igralo uglavnom na servis, a danas je to drugačije izgledalo – uz dosta dugih, napornih poena. On je igrao na veoma visokom nivou, imao je veoma čvrst sa bekhend strane, puno je servisa vraćao tako da me je terao da se više potrudim da dobijem svaki poen. Mislim da je junački izvojevana pobeda. Jesam uživao, mislim da je meč pratila dobra energija moje publike i boksa. Sve u svemu, začin C, odlično je – i idemo dalje”, duhovito odgovara na ovo pitanje Novak.

