"NE RAZMIŠLJAMO PRETERANO O ŽREBU, IDEMO KORAK PO KORAK" Čukin biser o istorijskom uspehu tima, konkurenciji u napadu, Evropi...

Već je dobro poznato da Čukarički ima jednu od najjačih omladinskih škola u regionu, i da s vremena na vreme iz te "mašinerije" iskoči po neki biser kom se osmehuje svetla budućnost.

U moru sjajnih momaka, igrač koji je svojim talentom, zalaganjem i trudom skrenuo pažnju na sebe jeste Mihajlo Spasojević, momak rođen 2004. godine koji već drugu godinu vredno radi na Banovom brdu i čeka šansu da zasija u punom svetlu.

Mihajlo je u seniorski fudbal zagazio u januaru 2021. godine i uveliko pokazao da se radi o supertalenovanom napadaču, te ako ovako nastavi za njega sigurno "nema zime".

U sezoni koja je iza nas, Čukarički je ostvario istorijski uspeh s obzirom da je obezbedio plasman u grupnu fazu nekog evropskog takmičenja, a veliki doprinos ovoj lepoj bajci dao je i mladi Spasojević koji četiri puta tresao protivničku mrežu.

- Odigrali smo zaista sjajnu sezonu, pogotovo drugi deo takmičenja. Prezadovoljan sam učinkom ekipe u protekloj sezoni, s obzirom da smo ostvarili istorijski uspeh jer ćemo naredne sezone igrati Evropu, što je zaista fantastično - kazao je Spasojević na početku razgovora za Kurir i potom se osvrnuo na finale Kupa Srbije, kada je Čuka izgubila na Marakani od Crvene zvezde:

- Veliki žal ostaje zbog poraza u finalu Kupa, jako mi je krivo zbog toga. Odigrali smo jako dobru utakmicu, borili smo se kao lavovi, vodili smo čak u jednom momentu i 1:0, međutim protiv Crvene zvezde je mnogo teško igrati, pogotovo kod njih na Marakani. Trgli su se u drugom poluvremenu, okrenuli su rezultat u svoju korist i na kraju su oni bili ti koji su podigli trofej Kupa - dodao je Spasojević.

Čukarički je grupnu fazu Lige konferencija obezbedio, a najpre će igrati plej-of kvalifikacija za Ligu Evrope. Žreb je na programu 7. avgusta, a Spasojević se nada da Brđani neće izvući nekog teškog protivnika.

- Nadam se da će nas pogledati sreća prilikom izvlačenja kuglica, i da nam neće doći neki pretežak protivnik, već neko protiv koga može da se igra. Ali ne razmišljamo preterano o žrebu, vredno radimo i idemo korak po korak.

Konkurencija u Čukaričkom je žestoka, Mohamed Badamosi već duže vreme predvodi ofanzivnu liniju Brđana, ovog leta je stigao i Ze Mario pa će Dušan Kerkez u narednom periodu imati "slatke muke", s obzirom da je Spasojević već pokazao da može da bude adekvatna zamena visokom Afrikancu.

- Tu smo nas trojica, svi vredno radimo i konkurišemo za špica. Naravno da bi svako voleo da bude prva opcija, ali o tome trener odlučuje. Na meni je da vredno treniram, još jače radim i verujem da ću samim tim u nastavku dobiti još veću šansu, koju ću, nadam se, iskoristiti.

O potencijalnoj selidbi sa Banovog brda Spasojević nije preterano razmišljao.

- Nisam mnogo razmišljao tokom prelaznog roka, glavom sam u Čukaričkom, i želim da rastem i napredujem u ovom klubu. Ovo je prava sredina za mene, ponavljam, na meni je da radim i čekam priliku, koja će sigurno doći.

Brđani su letnje pripeme odradili najpre na Divčibarama a potom u Sloveniji, na Bledu.

- Jako teške pripeme, vredno radimo svaki dan i spremamo se za izazove koji nam predstoje. Naporno radimo, dva treninga dnevno, utakmice, ali to jednostavno tako mora, s ozbizorm da nas u sezoni koja je ispred nas čeka mnogo novih obaveza. Najvažnije je da je atmosfera u ekipi sjajna, i zajedno guramo napred.

Brđani su u trećoj prijateljskoj utakmici u Sloveniji izgubili od ekipe MTK rezultatom 2:1, a jedini gol za Čuku postigao je upravo 19-godišnji napadač.

- Na teren smo izašli u formaciji 3-5-2, u kojoj nismo mnogo puta igrali do sad. Šef je želeo da isproba tu formaciju, u kojoj smo igrali i finale Kupa, doduše, tad smo igrali nešto defanzivnije. Sada nije izgledalo toliko loše, ali ima još prostora za rad i napredak. Znači mi to što sam postigao pogotak, svakom napadaču to prija pa čak i kada je prijateljska utakmica. To mi znači zbog samopuzdanja, podstaklo me je da radim još više.

