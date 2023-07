"KOD NAS NEMA LJUBOMORE, NEMA SUJETE" Nemanja Belić otkrio tajnu istorijskog uspeha Čukaričkog - njegove reči treba svako da čuje!

Verovali su na Banovom brdu, vredno su igrači u belo-crnim dresovima radili godinama unazad, pratili su svoje snove i na kraju to je jednostavno moralo da se desi. Nagrada u vidu istorijskog uspeha je tu.

Napravio je Čukarički ogroman podvig, pošto će naredne sezone prvi put u istoriji kluba igrati grupnu fazu nekog evropskog takmičenja. Liga konferencija je osigurana, a Brđani će najpre pokušati da se preko kvalifikacija domognu Lige Evrope.

Izabranici Dušana Kerkeza blistali su tokom sezone, pogotovo u prolećnom delu takmičenja, kada su uhvatili zalet koji ih je lansirao daleko. U domaćem šampionatu su završili na trećoj poziciji, a mesto koje vodi direktno u grupnu fazu Lige Evrope u foto-finišu izmaklo im je "za dlaku", pošto je na drugoj poziciji završio TSC sa jednim bodom više od Čukaričkog.

Veliku ulogu u ovom istorijskom uspehu tima sa Banovog brda imao je i 36-godišnji čuvar mreže Nemanja Belić, koji je još jednom pokazao da u onoj čuvenoj izreci za vino ima istine. I golmani su takvi, što stariji - to bolji.

foto: Starsport

Sa njim smo razgovarali na Bledu, gde se Čukarički priprema za narednu sezonu, i odmah na početku smo pogledali "u retrovizor", te smo se osvrnuli na sezonu na koju je nedavno spuštena zavesa.

- Protekla sezona je najuspešnija u istoriji kluba, uspeli smo da obezbedimo zacrtan cilj, a to je izlazak na evrposku scenu i da obezbedimo minimum osam evropskih utakmica. Sada čekamo žreb u Nionu, koji je na programu 7. avgusta pa ćemo da vidimo ko će nam stajati na putu ka grupnoj fazi Lige Evrope. U slučaju da ne uspemo u tome, igraćemo grupnu fazu Lige konferencija, što je takođe ogroman uspeh. Da li ćemo proći grupu - ne znam, ali sigurno ćemo predstavaljati srpski fudbal u najlepšem mogućem svetlu. Treba i realni da budemo, faktor sreće prilikom izvlačenja kuglica je veoma bitan. Ali ne treba mnogo razmišljati unapred, već korak po korak - rekao je Belić na početku razgovora za Kurir i potom otkrio zbog čega je ostao najveći žal:

- Krivo mi je zbog toga što sezonu nismo završili na boljoj poziciji, a videli smo da možemo. Na kraju smo imali isto bodova koliko i TSC, ali zbog plasmana pre podele bodova oni su imali jedan bod više zbog čega su bili u prednosti. Njima je pripalo drugo mesto i ja im čestitam na tome. U prvom delu sezone imali smo padove, potom smo se trgli da bi u drugom delu sezone zaigrali mnogo bolje. Bila je zanimljiva "trka", zimus nam je Partizan bežeo osam bodova a TSC četiri, uspeli smo da prestignemo Partizan, potom i da imamo isto bodova kao i TSC, ali to ni nije bilo dovoljno za drugo mesto. Glavni cilj kluba pred početak sezone bio je da budemo treći na tabeli, a drugi da osvojimo neki trofej. Bili smo blizu toga, pošto smo u finalu Kupa Srbije izgubili od Crvene zvezde, i zbog toga ostaje veliki žal. Na poluvremenu smo čak vodili i 1:0, igrali smo bez 3-4 veoma važna igrača. Na neke nismo mogli da računamo zbog pozajmica, Sisoko nije igrao zbog crvenog kartona... Početkom drugog poluvremana imali smo sjajnu šansu iz koje smo mogli da udvostručimo prednost, da smo tad postigli pogodak utakmica bi možda otišla u nekom drugom pravcu, ali šta je tu je.

foto: Starsport

Bez obzira zbog tog poraza u utakmici koja je odlučivala ko će biti novi šampion Kupa Srbije, preteranog tugovanja nije bilo, s obzirom da su izabranici Dušana Kerkeza u tom porazu pronašli dodatnu motivaciju koja će im pomoći da se sada pripeme što bolje, jer je ispred njih nova epoha sa mnogo zahtevnih izazova.

- Sa ove tačke gledišta, kada sumiramo utsiske, ne treba mnogo žaliti jer smo ostvarili taj prvi cilj. Sada treniramo punom parom, vredno radimo i okrećemo se novim izazovima. Pokušaćemo da sledeće godine budemo još bolji, da napredujemo u svakom pogledu i da možda završimo sezonu na nekoj boljoj poziciji.

Trenutno nije veliki broj igrača Čukaričkog koji u svojim nogama imaju evropske mečeve, ali ta slika će se uskoro promeniti.

- Veliki uspeh bi bio da igramo grupnu fazu Lige Evrope, ali svakako nas očekuje minimum osam evropskih utakmica što je velika stvar za klub. Drago mi je zbog mladih igrača što će imati priliku da igraju neko od evropskih takmičenja, ima nas starijih i iskusnijih koji nikada to nismo doživeli i ja sam privilegovan zbog toga što ćemo ove sezone igrati Evropu.

foto: Starsport

Veruje Belić da će Čukarički naredne sezone izgledati još moćnije, Brđani su u velikoj meri uspeli da zadrže ekipu na okupu, a belo-crni dres ponovo će nositi Bojica Nikčević i Milutin Vidosavljević, talentovani igrači koji su se vratili sa pozajmica.

- Mi ćemo sigurno naredne sezone biti bolji, jači, pre svega jer smo zadržali 90% ekipe na okupu i "plus" smo se pojačali sa igračima koji su već bili deo Čukaričkog a iza sebe imaju sjajnu sezonu. Milutin Vidosavljević je igrao odlično u Radničkom iz Kragujevca, a Bojica Nikčević u Novom Pazaru. Oni znaju kako klub funkcioniše, već su bili tu, sada su sazreli i kao ljudi i kao igrači. Zaista mislim da ćemo biti jači nego prethodne sezone i verujem da možemo da ostvarimo velike rezultate, kako na domaćoj tako i na evropskoj sceni.

Nedavno je ugovor sa Čukaričkim potpisao i iskusni golman Nenad Filipović, koji je na Banovo brdo stigao iz Bačke Topole gde je čak pet godina čuvao mrežu TSC-a.

- Golman Nenad Flipović i ja smo najstariji, znamo se dugo sa superligaških terena, dugo branimo, a još smo i rođeni istog dana, iste godine, što je posebno zanimljivo. Obojica smo rođeni 24. 04. 1987. godine. Nas dvojica imamo jedan poseban odnos, družimo se i na treningu i van treninga i veoma sam srećan što je došao na Banovo brdo.

foto: Starsport

Posle Filipovića, Brđani su angažovali i Filipa Samurovića, a kako i Belić sam kaže, za sve će biti mesta, s obzirom da će Čukarički u sezoni koja je ispred nas igrati na tri fronta.

- Očekuje nas oko 50 utakmica ove sezone (Superliga Srbije, evopsko takmičenje, Kup Srbije) i biće mesta za sve. Najvažnije je da svi budemo zdravi, i mislim da Čukarički ne mora da brine što se tiče pozicije golmana. Došao je i Filip Samurović, sjajan talenat, imao je kontinuitet od dve godine branjenja u Mačvi što je veoma bitno za mladog golmana. Tu su Čarapić i Begović, sjajni talenti, dobri momci što je najvažnije, a pritom su pokazali veliku upornost i želju. Samo neka ovako nastave da rade, i biće sve u najboljem redu. To je neminovno.

Proteklih nekoliko godina, Čuka je iznedrila dvojicu sjajnih golmana koji su napravili velike transfere. Đorđe Petrović je otišao u Nju Ingland, dok je Los Anđeles Galaksi angažovao Novaka Mićovića.

Konkurencija na golu Brđana bila je prejaka, Đorđe je bio prva opcija, potom se između stativa našao i Novak, da bi nakon njegovog odlaska sav teret pao na Nemanjina leđa.

Belić je sve to junački izdržao, izazovima je odgovorio na najbolji mogući način i pokazao zbog čega je jedan od najboljih golmana u regionu.

- Dve sezone nisam imao prilike da ovoliko branim, tu je bio Đorđe Petrović koji je bio fantastičan. Dobijao je od mene savete, pomagao sam mu u svemu. U Čukaričkom je najvažnije da se ređaju pobede i ostvaruju ciljevi, potpuno je normalno da svako voli da igra, ali kod nas u klubu je zdrava priča. Nema ljubomore, nema sujete, i svaki igrač koji je na klupi uvek pruža podršku saigraču koji igra na njegovoj poziciji. Da ponovim, važno je da pobeđujemo i svima će biti lepo. Sticajem okolnosti, kada je Petrović otišao, Novak Mićović je stao na gol i brzo je zapao za oko čelnicima nekoliko klubova. Najbrži je bio LA Galaksi, Novak je otišao u MLS i namestilo mi se tako da igram na dve trećine utakmica ove sezone. Izgurao sam to kako treba, prvenstveno zbog napornog rada koji sam imao sa Oliverom Kovačevićem, jer mi i kad ne igramo, treniramo punom parom i usvek smo spremni da istrčimo na teren i odgovorimo određenom zadatku. Sve je funkcionisalo sjajno, i ovo je možda jedna od najboljih sezona u mojoj karijeri.

foto: Starsport

Odlaskom u Ameriku, Petrović i Mićović su postigli pun pogodak, pošto je MLS liga fantastična sredina za napredak.

- U srpskom fudbalu golmani se teže prodaju, kada se osvrnemo nekoliko godina unazad, nije bilo mnogo primera da neki golman napravi veliki transfer. Đorđe i Ognjen su napravili pravu stvar, za igrače mislim da je bolje malo duže da ostanu ovde ali za golmane, pogotovo ako odigraju jednu/dve odlične sezone, i ako dođe prava ponuda, da je prihvate. Nisam za to da se odmah ode u neku od najjačih liga na svetu gde bi se uslovno rečeno igrač "ugasio", već je MLS liga prava stvar. Tamo nema mnogo pritiska, atmosfera je malo opuštenija a opet mladi golman može da stekne mnogo iskustva.

Belić je nedavno sa Čukaričkim produžio ugovor na još jednu godinu. Nije dugo razmišljao, a njegovoj odluci da se na vernost klubu obaveže na još godinu dana kumovala je činjenica ta da u Čukaričkom vlada jedna porodična atmosfera i da je istinski srećan na Banovom brdu.

- U Čukaričkom vlada jedna familijarna tmosfera, ovde sam već sedam godina. Sa ljudima iz kluba imam sjajan odnos, kao i sa Oliverom koji ima veliki uticaj kod nas golmana. Sezona je bila malo napeta pred kraj, Partizan nam je bio za petama, mi smo jurili TSC i nisam preterano razmišljao o mom statusu. Čim se završila sezona, obavio sam razgovor sa ljudima iz kluba i oko svega smo se dogovarali za pet minuta - kazao je Belić, i onda otkrio da o penziji još uvek ne razmišlja:

- Ja se odlično osećam, što je najvažnije i mislim da još uvek mogu da branim na visokom nivou. Dokle god se tako budem osećao o penziji neći razmišljati, i sve dok me ne bude mrzelo da idem na trening - dobro je. Pun sam elana, igranje u Evropi je iskorak za mene, to mi je dodatni motiv da radim još više i još jače. Volim fudbal, volim da branim i najlepše se osećam na terenu.

Brđani na Bledu rade punom parom, imaju sve potrebne uslove da se što bolje spreme za predstojeće obaveze, a sa tim se slaže i rođeni Obrenovčanin.

- Treću godinu zaredom smo ovde, malo je vreme "kilavo" ali to nam i odgovra, jer nema velikih vrućina. Ovo su mi možda i najnapornije pripreme, ali tako i treba da bude, s ozbizom na to šta nas sve očekuje naredne sezone. Kao najstariji u timu sam odgovoran da atmosfera bude na visokom nivou, ne sme atmosfera da bude loša i zaista je sve kako treba da bude. Igrači su raspoloženi, lepo se družimo ali i vredno treniramo. Luka Stojanović je sa mnom u sobi, bili smo cimeri i pre noge što je otišao u Čikago. On me uzima za cimera iz razloga zato što sam mu taličan, kada god smo zajedno u sobi on se dobro proda - rekao je Belić u šaljivom tonu i potom prokomentarisao mlade igrače koji na Bledu sa prvim timom stiču neprocenjivo iskustvo:

- Prezadovoljan sam kako se ponašaju, treniraju. Svi su napredovali, nekima su ovo već treće pirpeme sa prvim timom i kod svih se uočava ogroman napredak, što je najbitnije. Veoma je bitno da vredno rade i da slušaju trenera i nas starije igrače. Mogu mnogo toga da korisnog da čuju, što će im sigurno značiti u budućnosti.

foto: FK Čukarički

Uprava kluba sa Banovog brda vredno je radila tokom aktuelnog prelaznog roka, već su stigla moćna pojačanja, sve sa ciljem da se oformi što jači tim koji će prvi put u istoriji igrati grupnu fazu nekog od evropskih takmičenja.

- Milutin i Bojica su velika pojačanja, došao je Ze Mario, sa nama je već nekoliko dana i odlično se snašao. Stigao je Ćalasan. On je fenomenalan, u najboljim je fudbalskim godinama, igrao je dugo u Portugalu i ubeđen sam da će svoje znanje i iskustvo preneti ovde na najbolji način. Čekamo Vuleta Jovanovića da se oporavi, Subotić je došao iz Partizana, jasno je da poseduje veliki kvalitet i pred njim je sigurno svetla budućnost - zaključio je iskusni golman.

Kurir sport / A. Rakočević