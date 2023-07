DRAMA OKO HARIJA KEJNA TRAJE! Uli Henes otkriva: Doći će u Bajern

Počasni predsednik Bajerna iz Minhena Uli Henes rekao je danas da je uveren da će fudbaler Hari Kejn ovog leta iz Totenhema preći u nemački klub.

Henes, bivši predsednik Bajerna koji se nedavno vratio u klub kao konsultant, rekao je novinarima u trening kampu u Nemačkoj da je kapiten Engleske već odlučio da pređe u Bajern i da traju pregovori sa upravom Totenhema.

Henes je dodao da su član Uprave Karl-Hajnc Rumenige i izvršni direktor Jan-Kristijan Dresen redovno razgovarali sa Kejnom i njegovim predstavnicima.

"Do sada je Hari jasno signalizirao u svim razgovorima da je odlučio. Ako ostane tako, onda ćemo ga dovesti. Totenhem će onda morati da popusti", rekao je Henes.

On je ocenio da Totenhem neće moći da odbije ponudu od 80 ili 90 miliona evra za igrača kome je ostalo još godinu dana ugovora i rekao da Kejn želi da igra u evropskim takmičenjima.

Totenhem je prošlu sezonu završio na osmom mestu u Premijer ligi i neće igrati u Evropi, a Bajern je osvojio titulu i igraće u Ligi šampiona.

"Sada ponovo ima šansu da igra za vrhunski evropski klub. Ono što nam se sviđa je to što su on i njegovi agenti, njegovi otac i brat, uvek jasno stajali iza onoga što su rekli. Ako ostane tako, onda je u redu", dodao je Henes.

On je dodao da su pregovori sa predsednikom Totenhema Danijelom Levijem teški.

"On je pametan. On ne navodi cenu. Prvo moramo da ga dovedemo toliko daleko da kaže cenu. Naravno, igra za vreme. On je pametan i super profesionalan, zaista mi se dopada. Ali mislim da su to ljudi koji se ovime ne bave od juče", rekao je Henes.

Kejn je karijeru počeo 2009. godine u Totenhemu, a do 2013. godine igrao je na pozajmicama u Lejton Orijentu, Milvolu, Noriču i Lesteru, posle čega se ustalio u Totenhemu.

Do sada je odigrao 435 utakmica i sa 280 golova najbolji je strelac u istoriji Totenhema, sa kojim nije uspeo da osvoji nijedan trofej.

Za reprezentaciju Engleske, čiji je kapiten od 2018. godine, odigrao je 84 utakmice i postigao 58 golova, čime je najbolji strelac državnog tima.

