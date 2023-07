"UHVATIO ME JE ZA VRAT, A ONDA JE KRENUO OBRAČUN" Šokantna ispovest bivšeg asa Reala: Direktor me MALTRETIRAO, morao sam da odem!

Sjajni ofanzivni vezista prošlog leta stigao je u Sevilju pošto mu je istakao ugovor sa Real Madridom. Navijači su imali ogromna očekivanja, međutim, par meseci kasnije iskusni fudbaler iznenada je napustio ekipu.

Konkretnog objašnjenja o njegovom odlasku nije bilo, a nakon šest meseci ćutanja Isko je konačno rešio da otvori dušu i otkrije razloge svog odlaska.

U razgovoru za špansku "Marku" otkrio je šokantne detalje koji su prethodili njegovoj odluci.

"Sakrio sam se od novinara i svega u jednom momentu, bilo je dosta neistina koje su me jako pogodile. Mnogo puta sam bio na ivici, ali nisam želeo da me uvlače u bilo kakve spekulacije. Bilo je i mojih grešaka, ali izvagao sam dobro. Izolacija mi je prijala i vreme je da kažem neke stvari, da se oslobodim tereta koji nosim", počeo je Isko.

On je otkrio da je zbog sportskog direktora Monćija bio prinuđen da ode iz kluba.

"Lopetegi me je voleo kao igrača i smatrao sam da je odlazak u Sevilju najbolji korak za mene, ali onda je on dobio otkaz i stigao je Sampaoli. Počele su da se događaju čudne stvari u klubu, pokušavali su da me se reše. Kada sam saznao šta planira otišao sam do Monćija i tražio da bude iskren", kaže Isko i dodaje:

"Svaki dan je zvao mene i mog menadžera i maltretirao nas, a kada sam mu rekao da je neiskren, došlo je do fizičkog sukoba. Rekao sam mu da je najgora osoba koju sam upoznao u fudbalu, a on me je nakon toga napao. Uhvatio me je za vrati i krenuo je obračun. Nakon te scene nisam želeo da da čujem za Sevilju. Nisam mogao da igram za klub čiji me sportski direktor fizički napada", otkrio je Isko.

Nakon neslavne epizode u Sevilji Isko je pauzirao šest meseci i trenutno je bez kluba. Bio je na korak od prelaska u Union Berlin, ali transfer je propao u poslednji čas.

Kurir sport