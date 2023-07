MITROVIĆ NE ODUSTAJE OD ODLASKA NA ISTOK: Ne želi da igra i ne trenira sa Fulamom! Trener pričao sa njim pa se obratio javnosti

Centarfor reprezentacije Srbije, Aleksandar Mitrović, nalazi se u nezgodnoj situaciji.

Javnost u Engleskoj i širom Evrope iznenadila je informacija da je Mitrović odlučio da više neće igrati za Fulam.

On je prihvatio ponudu Al Hilala po kojoj bi, prema pisanjima inostranih medija, za tri sezone zaradio 75 miliona evra, međutim klub iz zapadnog dela Londona pravi problem.

Fulam je odbio dve ponude za Srbina i od kluba iz Saudijske Arabije traži 60 miliona evra, što je iznerviralo Mitrovića.

O njegovoj situaciji je govorio trener Fulama, Marko Silva.

"To nije idealna situacija, moram da vam kažem. Neće igrati sledeću utakmicu, ne radi sa ekipom i ovo nije idealna situacija. To je van moje kontrole, ali bih voleo da imam drugačiji scenario. Razgovarao sam sa njim i on zna moje mišjenje", poručio je Silva.

Fulam će prijateljsku utakmicu protiv Brentforda igrati u nedelju uveče.

U međuvremenu, i trener ekipe iz prestonice je dobio bogatu ponudu iz Saudijske Arabije.

Silvu traži Al Ahli koji je spreman da mu plati 40 miliona evra za dve godine ugovora. Portugalac je svoju odluku otkrio čelnicima kluba, ali za sada ne i javnosti.

