JEZIV SKANDAL ČUVENOG KOŠARKAŠA: Optužen da je silovao muškarca! Doveo ga u svoj dom i naterao na bludne radnje

Čuveni NBA košarkaš, Dvajt Hauard, nalazi se u velikom problemu zbog optužbe za događaj iz 2021. godine.

Tada je, prema tvrdnjama čoveka po imenu Stiven Harper, Hauard je sa njim započeo konverzaciju na društvenoj mreži Instagram. Nakon nekoliko meseci košarkaš ga je pozvao u svoju kuću na druženje, a Harper je tamo pored Hauarda zatekao i čoveka obučenog kao ženu.

Čitav slučaj je na sudu, a Harper je dostavio dokaze u vidu poruka koje je razmenio sa košarkaškim "veteranom".

On je rekao da su "treći čovek" i Hauard vršili seksualne radnje, a da je on bio primoran da im se pridruži čak i nakon što je to odbio. Harper tvrdi da se plašio za svoju bezbednost ako se bude opirao.

Američki mediji donose informacije o ovom slučaju, a posebno je šokantan deo u kojem tvrde da je košarkaš na silu oralno zadovoljio svog gosta.

"Optuženi je ustao, sagnuo se nad gospodinom Harperom, uhvatio ga za kukove, nasilno mu skinuo donji veš, obuzdao ga i izvršio oralni seks bez pristanka. Gospodin Harper je bio u strahu od neposredne telesne povrede i bio je izdržan i primoran da ostane na mestu, dok je okrivljeni nastavio da ga seksualno navodi", prenose mediji reči iz sudnice.

foto: Profimedia

Ovo nije prvi put da se Hauard nalazi na sudu zbog sličnih stvari. Bio je na udaru višestrukih optužbi seksualne prirode od strane majke njegovog najstarijeg deteta, a Masin Elije je 2019. godine tvrdio da je u istopolnoj vezi sa snažnim centrom.

Hauard trenutno igra u Kini, a u NBA ligi je proveo 18 sezona, a sa Los Anđeles Lejkersia je osvojio šampionski prsten.

