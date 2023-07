"KADA SAM DOŠAO U KLUB TO TAKO NIJE IZGLEDALO" Kako je Marko Docić postao legenda Čukaričkog... On je sinonim za USPEHE Brđana!

Ne moraš da budeš najbrži, najjači ili najspretniji da bi mogao da praviš razliku na fudbalskom terenu. Pomenute karakteristike nisu od presudnog značaja, ali da bi mogao da dominiraš nad rivalima potrebna ti je visoka fudbalska inteligencija, koju kapiten Čukaričkog Marko Docić ima na pretek.

Ovaj 30-godišnji Obrenovčanin već nekoliko godina unazad predstavlja noseći stub na Banovom brdu, a konci tečne igre momaka u belo-crnim dresovima nalaze se u njegovim rukama, koje Marko nikako ne ispušta.

foto: Srdjan Stevanovic/Starsport.rs

Kada se spomene Čukarički, jednima je prva asocijacija Banovo brdo, a drugima Marko Docić! Treća opcija gotovo da ne postoji... U klub sa Čukarice stigao je u julu 2016. godine, i tada uopšte nije pomišljao da će na istom mestu dočekati start osme uzastopne sezone, i postati legenda kluba, u svakom smislu te reči.

- Kad sam došao u klub to tako nije izgledalo. Imao sam jedne ambicije, želeo sam da preko Čukaričkog napravim iskorak ka Evropi, a onda su me zadesili neki privatni problemi i povrede koje su dolazile u trenucima kad sam možda bio u najboljoj formi. Definitivno nisam imao sreće što se tiče nekih stvari, ali šta da se radi. Eto, nekoliko godina kasnije postao sam igrač sa najviše nastupa, golova, asistencija i sigrno je da mi to prija, ovde sam uspeo da pronađem sebe. Sebe teško mogu da zamislim u nekom drugom klubu. Naravno, moram da brinem o svojoj porodici, moram da da se obezbedim. Sportski direktor Matijašević to zna i ukoliko se pojavi neka ponuda koja može da reši neko životno pitanje, možda ću i napustiti klub. Ukoliko dođe do toga, sigurno je da Čukarički nikada neću zavoraviti i da će ovo zauvek biti moja kuća. Voleo bih da ovde završim karijeru, da budem uz mlade snage koje tek dolaze na Banovo brdo i na njih prenesem iskustvo i znanje koje posedujem - rekao je Docić na početku razgovora za Kurir.

Podsetimo, Brđani će prvi put igrati grupu nekog evropskog takmičenja, pošto je klub sa Banovog brda u sezoni za nama ostvario istorijski uspeh. Čuka je prvensvo okončala na trećem mestu, te će svoj evropski put početi od plej-ofa kvalifikacija za Ligu Evrope. Ukoliko se momci u belo-crnim dresovima ne proslave u toj rundi, igraće grupnu fazu Lige konferencija, što je i te kako uspeh za svako poštovanje.

- To je bila jedna velika sezona za ceo klub, pored toga što smo obezbedili Evropu, završili smo na trećoj poziciji na tabeli, igrali finale kupa a umalo i osvojili. Nismo imali sreće što smo baš protiv Zvezde igrali u finalu, o njima ne treba trošiti reči, vrlo su kvalitetan tim i još na sve to igrali smo na njihovom stadionu. Odigrali smo jednu sjajnu utakmicu, pokazali smo da možemo da se nadmećemo protiv njih i pokušaćemo da i u narednoj sezoni izgledamo kao u tom susretu.

foto: Starsport

Uloga 30-godišnjeg veziste u pomenutom podvigu Čukaričkog je neizmerna, s obzirom da je Docić u minuloj sezoni košarkaškim žargonom rečeno ostvario "dabl-dabl", jer je na svom kontu imao 13 golova i 11 asistencija. Ipak, baš onako kako razmišljaju pravi šampioni, i Docić deli mišljenje da uvek može bolje!

- Sigurno da može, uvek može bolje. Izneo sam celu sezonu, hvala Bogu pa su me povrede zaobišle za razliku od prethodnih sezona. Drago mi je da sam odigrao jednu veoma dobru sezonu, ne želim da budem lažno skroman, ali najvažnije mi je to što je Čukarički ostvario cilj koji je pre početka sezone bio zacrtan ispred kluba. To drugo mesto nam je izmaklo za dlaku, zbog čega ostaje veliki žal, ali šta da se radi...

U predstojećoj sezoni grupne faze nekog od evropskih takmičenja će igrati Crvena zvezda, TSC i Čukarički, dok će Partizan i Vojvodina svoj put ka tome krčiti preko kvalifikacija.

- Svi smo znali pre početka sezone da je ulog ogroman, i samim tim se mnogo klubova pojačalo sa ciljem da izađu u Evropu. Srpski klubovi će imati mnogo toga da pokažu na evro-sceni ove godine, u to sam siguran i očekujem da pored tri kluba koja će sigruno igrati grupnu fazu da Partizan i Vojvodina imaju svoje velike šanse.

foto: Starsport

Koliki su dometi Čukaričkog u Evropi?

- Dosta toga će zavisiti od takmičenja u kom ćemo učestvovati, velike su razlike u kvalitetu takmičenja. Ipak, mislim da je možda realnije da igramo Ligu konferencija ali ćemo najpre pokušati da se domognemo i Lige Evrope, zašto da ne? Pokušaćemo da obezbedimo neki bod za koeficijent kluba i isto tako da probamo da podignemo državni koeficijent - kazao je Docić i potom priznao da ekipa već razmišlja o predstojećem žrebu za plej-of Lige Evrope, koji je na programu 7. dana narednog meseca:

- Žreb je uvek negde u podsvesti, kada se govori o žrebu, naravno da uvek priželjkuješ što lakšeg protivnika, to je sasvim normalno. Mi između sebe pričamo o tome, pošto je već odrađen neki presek naših potencijalnih rivala i već znamo protiv koga možemo da igramo. Naravno, iskren da budem priželjkujemo nekog slabijeg protivnika pa da probamo da izborimo grupnu fazu Lige Evrope. Ali nema žurbe, idemo korak po korak, pre toga počinje Superliga, to je najvažnije i ne trba preskakati stepenice. Moramo od prvog kola prvenstva da krenemo što jače i da nas svi shvate maksimalno ozbiljno.

foto: Starsport

U sezoni koja je iza nas, Čukarički je došao i do finala Kupa Srbije gde je zaustavljen od strane Crvene zvezde, a 30-godišnji vezista priznaje da ipak zbog tog poraza ostaje najveći žal.

- Uvek je dobro biti prvi, jer kada završiš na toj poziciji to znači da si najbolji i tu nema dileme! Ja više žalim zbog poraza u finalu, jer sutra niko neće pričati o tome kako je Čukarički igrao finale, iz razloga zato što se samo pobednik pamti. To sam rekao i saigračima pre utakmice i definitvno zbog toga ostaje najveći žal kada podvučemo crtu.

Svoju klasu je Docić do sada demonstrirao nebrojano puta, a tokom minule sezone postigao je dva pogotka za TV špice, jedan protiv Partizana iz slobodnog udarca sa skoro 40 metara a drugi upravo protiv Zvezde u finalu Kupa, kada je iz kornera uspeo da matira iskusnog Milana Borjana.

- Gol u finalu protiv Zvezde je malo više ispraćen, mnogi su gledali tu utakmicu i zbog toga je ostao nekako upečatljiviji. Dao sam gol i Partizanu sa 40 metara, te dve utakmice koje smo igrali protiv Partizana ostaće upamćene, na prvom meču se dogodio prekid, osećao se veliki naboj i zbog toga mi je taj gol isto drag, ali bih ipak izdvojio onaj protiv Zvezde.

Ovdašnjoj javnosti je već dobro poznato da su večiti rivali bili zainteresovani za Docića, međutim sticajem raznih okolnosti, prekaljeni fudbaler sredinu nije menjao.

- Bilo je interesovanja od strane oba kluba, ali do realizacije transfera sticajem nekih okolnosti nije došlo. Ne žalim zbog toga, ovde sam se pronašao, imam svoj mir, tu su ljudi sa kojima imam fantastičan odnos i sa ove tačke gledišta mislim da sam doneo odličan odluku da ne promenim sredinu.

Brđani su letnje pripreme odradili na Bledu, odigrali su četiri prijateljske utakmice uz skor od jedne pobede, dva remija i jednog poraza. U poslednjoj proveri, izabranici Dušana Kerkeza remizirali su protiv praške Sparte, u jednom vrlo sadržajnom i zanimljivom meču.

- Zaista jedna odlična utakmica, prava takmičarska. Igrali smo sa jednim čvrstim protivnikom koji je u svakom momentu znao šta želi na terenu. Kako ofanzivno, tako i defanzivno. Sparta ima zaista odlične igrače i bilo je pravo uživanje igrati protiv njih. To je otprilike nešto što će nas očekivati u plej-ofu kvalifikacija za Ligu Evrope a kasnije i u grupnoj fazi, ukoliko se plasiramo. Smatram da imamo još dosta mesta za napredak, igračima koji su tek došli treba vremena da se uklope u naš sistem i sugurno će naša igra izgledati još bolje u budućnosti.

foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Nije mogao Docić odmah da uđe u trenažni proces usled operacije slepog creva, ali nema sumnje da će do početka naredne sezone biti spreman da predvodi ekipu u novim, brojnim izazovima.

- Super sam se osećao na terenu, nisam imao veliki problem sa prilagođavanjem. Naravno, uvek je teško kada se izlazi iz povrede ali mi je drago da sam se pre vremena vratio na teren i nadam se da ću ubrzo moći da konkurišem za tim.

Veruje Docić da će Čuka izgledati još bolje u budućnosti...

- Ubeđen sam da će Čukarički igrati bolje, jer kada imate ekipu koja se nije mnogo promenila onda je sve znatno lakše. Momci su dugo na okupu, već se svi vrlo dobro poznajemo i zaista super funkcionišemo. Ipak, prelazni rok je u toku, mi smo klub koji živi od transfera... Čelnici se bave tim poslom, i oni najbolje znaju kako će ekipa izgledati sledeće sezone. Neko će možda otići, neko doći... Najvažnije je da smo mi "kliknuli" i da iz dana u dan izgledamo sve bolje - zaključio je Docić u razgovoru za naš sajt.

Kurir sport