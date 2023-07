SUPERTALENTOVANI FUDBALER PREDSTAVLJEN NA MARAKANI: Prve reči Kabića nakon potpisa za Zvezdu: Želim da se dokažem ovde...

Jedan od najtalentovanijih srpskih fudbalera, krilni napadač Uroš Kabić pojačao je Crvenu zvezdu i potpisao četvorogodišnji ugovor sa crveno-belima, te se stavio na raspolaganje šefu stručnog štaba Baraku Baharu.

- Vrlo sam uzbuđen što dolazim u ovako veliki klub kao što je Crvena zvezda. Zaista je čast i privilegija biti u Zvezdi, a moja želja je da se dokažem i opravdam svoj dolazak. Gledao sam sve Zvezdine utakmice na pripremama, video sam da ekipa sjajno igra, i srećan sam što dolazim u takav sistem. Radujem se radu sa trenerom Barakom Baharom, vidim da mladi igrači dobijaju priliku i želim da budem nosilac igre Crvene zvezde jednog dana. Naravno, radujem se i tome što ću igrati Ligu šampiona - istakao je Kabić koji je zadužio dres sa brojem 70.

Želeo je Kabić samo u Zvezdu, uprkos velikon imteresovanju klubova iz Italije.

- Zahvalio bih se ljudima iz Zvezde što su me doveli, zahvalan sam što sam došao u najveći klub u Srbiji i želim da se dokažem. Bilo je interesovanja italijanskih klubova, pričalo se, ali poziv Zvezde je bio najkonkretniji i oni su imali najveću želju da dođem. Lično, i ja sam želeo u Zvezdu.

Kabića krasi polivalentnost, može da pokrije gotovo sve ofanzivne pozicije.

- Mogu da igram na nekoliko pozicija, videćemo, sve zavisi od formacije. Konkurencija me tera da budem bolji, želim da se namećem, a imam i s kim da se borim za mesto. Primarno sam levonog, ali dobro šutiram i desnom.

Imao je mali peh sa povredom prošle godine, a onda se volšebno vratio na teren golom Zvezdi na Marakani.

- Sve što se desilo, bilo je sa razlogom i dobra je stvar za moju karijeru što sam ovde, u to sam siguran. Mislim da me je i gol Zvezdi na Marakani dodatno pogurao da dođem ovde. Zaista, sve se brzo izdešavalo, ali kad sam razgovarao sa ljudima iz Zvezde, znao sam da je to to - istakao je Kabić.

Mladom krilnom napadaču je dobrodošlicu u klub poželeo sportski direktor Mitar Mrkela.

- Uroš Kabić je jedan od najtalentovanijih mladih igrača u Srbiji. Brz je, moderan, pratili smo ga dugo vremena i na prvi pogled ostavlja utisak veoma talentovanog igrača. Zadovoljan sam što smo napravili dogovor sa Vojvodinom i Urošem, te da je on Crven zvezdu prepoznao pre nekih evropskih klubova kao svoju novu destinaciju. Verujem da će izrazitim brzinskim sposobnostima brzo pridobiti Zvezdinu publiku i biti važan igrač našeg kluba u budućnosti. Igraće sa dobrim saigračima koji njegov talenat mogu da podignu na viši nivo i sigurni smo da Kabić može da napravi ozbiljan iskorak. Barak Bahar je zadovoljan Kabićem, gledao ga je i ceni njegove kvalitete, a pokazao je u prethodnom periodu da ima hrabrosti da mladim igračima ukaže šansu, te da mu oni to vraćaju i verujem da će i sa Urošem to biti slučaj - rekao je Mrkela.

Veruje Mrkela da će zvezdaši obožavati Kabića.

- Verujem da će Kabić u Zvezdi postati reprezentativac Srbije i ljubimac navijača Crvene zvezde, jer je reč o vanserijskom talentu. U Ligi šampiona za mlade nema pravo da igra, jer nije proveo određeni broj godina u našoj Omladinskoj školi.

Eraković je danas potpisao za Zenit, a Degenek je blizu povratka u Zvezdu.

- Još uvek ništa ne znamo oko toga, jer je Eraković tek potpisao za Zenit i postoji mogućnost da će im biti potreban u startu, jer se Rodrigao povredio. Kada je reč o Degeneku, blizu je, i Beograda i Crvene zvezde.

Novinare je zanimao i status Srnića, Gobeljića i Falka.

- Sa svima smo sastančili, imaju predočeno šta se u klubu očekuje od njih. Dobili su instrukcije, znaju kako da se ponašaju - rekao je Mrkela.

Uroš Kabić je rođen 1. januara 2004. godine u Novom Sadu i prošao je sve mlađe selekcije reprezentacije Srbije. Karijeru je započeo u Vojvodini čiju je akademiju prošao da bi za prvi tim odigrao 52 utakmice i postigao četiri gola. Izuzetno je polivalentan, može da igra kao bočni napadač, jednako se dobro snalazi i na desnoj, i na levoj strani, a takođe može da deluje i kao najistureniji, ali i nešto povučenije u fazi napada.

