ZVEZDA POTPISALA JOŠ JEDNOG IGRAČA: Crveno-beli se obezbedili za budućnost!

Nastavljaju crveno-beli da pripremaju tim za nove izazove, kako u Ligi šampiona, tako i u domaćim takmičenjima, a potpis na novi ugovor je stavio Nikola Knežević, mladi i talentovani ofanzivac, koji se najbolje snalazi na poziciji ofanzivnog veznog igrača.

On je produžio ugovor sa Crvenom zvezdom na još četiri godine, odnosno do 2027. Zadužio je opremu sa brojem 41, a već se pridružio ostalim saigračima na treninzima, predvođeni Barakom Baharom.

"Velika je čast produžiti ugovor sa Crvenom zvezdom, klubom u kom sam ponikao. Zaista sam srećan što sam ovde, i želim da se što pre nametnem u prvom timu i dobijem priliku da debitujem, a zatim i da imam što više dobrih utakmica. Atmosfera je odlična, družimo se, poštujemo i mislim da se to vidi i na terenu, s obzirom na to da Zvezda igra sjajno. Svi moji snovi su vezani za Zvezdu, ali idem korak po korak. Prethodnih šest meseci sam proveo u Napretku, smatram da sam zreliji nego što sam bio i spremniji za izazove koje sa sobom nosi Zvezdin prvi tim. Pozitivna trema je prisutna, ali navikao sam na sve to i znam kako da se nosim sa pritiskom", rekao je Knežević.

Mladi Nikola Knežević je produžio ugovor sa Crvenom zvezdom do 2027. godine! Talentovani fudbaler je zadužio dres sa brojem 41 i priključio se treninzima Baraka Bahara. 🔴⚪️ #fkcz pic.twitter.com/vC11wqRzuZ — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) July 28, 2023

Momak koji je rođen 2003. godine, poreklom iz Zemuna, prošao je sve mlađe kategorije crveno-belih i reprezentacije Srbije, a čak je i osvojio titulu Omladinske lige Srbije, gde je postigao 21 gol. Nakon toga, poslat je u Grafičar, gde se upisao u listu strelaca 11 puta na 50 mečeva, a zatim je zadužio opremu Napretka, gde je upisao 16 nastupa.

