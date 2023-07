DULJAJ VERUJE U PARTIZAN: Mnogi su nas otpisali, postoji nešto što se zove INAT!

Igor Duljaj, šef stručnog štaba crno-belih, održao je konferenciju za medije pred početak nove sezone u Superligi Srbije. Svoju sezonu Partizan započinje nimalo lakim gostovanjem u Bačkoj Topoli protiv TSC-a, u subotu od 21.00 časova.

Trener crno-belih istakao je kako je došlo dosta novih igrača, nakon što je Partizan imao sezonu za zaborav, pošto je završio na četvrtom mestu.

"Ne može lošije od prošle godine, niko nije očekivao da završimo četvrti, zbog toga snosim i ja deo odgovornosti. Došlo je dosta novih igrača, klub je učinio sve da što pre dođu pojačanja, mislim da dugo godina nije bilo tako. Svi smo svhatili šta nam je potrebno, a to je da pojačanja koja su nam bila potrebna dođu što pre."

Dodao je da je novi igrački kadar biran po onome što je bilo potrebno Partizanu.

"Jedan od razloga je i to, pričali smo mnogo puta na tu temu, navijači žele da vide možda neke druge igrače, nešto bolje, danas je jedan trener, sutra je drugi, tako je i kod igrača, sve je to živa stvar. Pažljivo smo pravili analizu, tražili smo ono što je najbolje za Partizan, koji profil za zadnjeg veznog, za krilo, napadača, odbranu..."

Trener crno-belih je svestan očekivanja navijača Partizana, a to je da se, pored rezultata, očekuje i dobra igra tima.

"Navijač Partizana je takav da pored rezultata, njega interesuje kako će da igra ekipa. U ovom trenutku imamo igrače koji to mogu da ispune. Imamo neke nove igrače kojima će biti potrebno vreme, ali vremena svakako nikada nema dovoljno, niti tražimo izgovore."

foto: www.partizan.rs

Osvrnuo se na to i kako neki od igrača nisu dovoljno spremni da izdrže 90 minuta napora na meču.

"Severina je tek prošle nedelje počeo da trenira, da li može da izdrži 90 minuta, ne. Kalulu isto ne može 90 minuta da izdrži u visokom ritmu. To su neke male sitnice koje mogu da nas malo poremete, ali ostali igrači, Kanute je tu više od tri nedelje, drugi igrači su došli na vreme, plus, minus, sve je kako treba, osim golmana Jovanovića koji je bolestan."

Trener crno-belih je svestan kako Partizana čeka težak početak prvenstva Srbije, protiv TSC-a i Vojvodine.

"Tradicija se nastavlja. Ja sam i pre, ima par osoba kojima sam rekao, da će TSC biti prvi tim, drugi Vojvodina. Mora sa njima da se igra. Naravno da je teško kada igrate protiv vicešampiona, mlad i ambiciozan trener koji igra odličan fudbal. Ali ono što je važno, ako ne budemo imali podršku navijača, biće nam teško, ali čuo sam da dolaze u velikom broju, bez njih ne možemo da uradimo ono što želimo, mnogo su nam važni."

Dotakao se Igor Duljaj i problema u timu, poput toga kako je pozicija štopera kritična, i kako je povreda Jevremovića na krilu napravila problem.

"Za poziciju štopera trenutno imamo tri igrača, treba nam još jedan. Imamo problem jer se Jevremović povredio, tu smo oslabljeni, ali imamo mladog Trifunovića koji je odličan potencijal i dobiće priliku."

foto: BETAPHOTO/Nebojsa Parausic

Govorio je i o novom pojačanju crno-belih, Mateušu Saldanji.

"To je njegova prirodna pozicija, može da igra i iza špica, mlad, brz igrač koji voli da ima loptu kod sebe. Ne znam kada će stići taj potreban papir da bude u konkurenciji za sastav, danas će trenirati sa nama, a dalje čekamo papir. Može da igra i špica i ako je neophodno zbog problema koji sam rekao na boku gde imamo problem sa povredom Jevremovića.", rekao je Igor Duljaj, a osvrnuo se i na igrače koji su na klupi.

"Imamo igrače koji su na raspolaganju, to su Ilić, Petković, Stepanović i Trifunović koji me je iznenadio i imaće minutažu. Da bi ti momci mogli da rastu potreban im je dobar tim i neće biti problema sa tim."

Na kraju, upitan je i da li mu smeta što je Partizan otpisan i pre početka lige.

"Nisam ja neki inadžija, ali to može da probudi kod igrača i navijača, da nas bude što više. Moje kućno vaspitanje nalaže da uvek mora da se poštuje rival. Poštujemo sebe i poštujemo druge. Ja sam uvek za to da ima što više jačih ekipa, to je bolje za srpski fudbal" , izjavio je Duljaj.

