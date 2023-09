"DOŠAO SAM U ATINU JER VOLIM SPORT" Mihalisa ubio čovek s obeležjem Dinama, a huligani traže IZLAZAK NA SLOBODU uz sramnu odbranu!

Nastavlja se istraga o ubistvu Mihalisa Kacurisa, navijača AEK-a, uoči utakmice protiv zagrebačkog Dinama u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Navijač je preminuo veče pred utakmicu u Atini, u blizini stadiona tima za koji je navijao.

Policija je uhapsila preko 100 navijača, od kojih je većina hrvatskih državljana koji su stigli u prestonicu Atine iako je UEFA zabranila dolazak gostujućih navijača na utakmicu.

Grčki mediji navode da Hrvati 25 dana nakon tragičnog slučaja tvrde da su u Atinu stigli sa prijateljima, bez noževa i drugog oružja, kako bi gledali kako se njihov tim priprema za meč.

- Ja sam samo ljubitelj sporta, nisam došao organizovano. Sa prijateljima smo stigli u Atinu na trening, nisam znao da će toliko ljudi doći. Sigurno je bilo 70 ljudi, ne znam odakle im oružje. Pokušavao sam da pobegnem sa lica mesta, ne znam ko je organizovao sve. Pre sedam godina mi je umrla majka, otac je u zatvoru. Pre mesec dana umro mi je deda, a živim sa mlađom sestrom - rekao je hrvatski državljanin J. L. prenosi grčki "Newsbomb".

foto: Vasilis Rebapis / Eurokinissi / imago sportfotodienst / Profimedia

U isto vreme, najavljeno je da se Hrvati spremaju da traže puštanje iz zatvora uz restriktivne uslove, poručio je njihov branilac, Vasilis Nuleza. On je istakao da će narednih dana biti podneti zahtevi za zamenu privremenog pritvora uz plaćanje kaucije ili obavezu dolaska u policijsku stanicu i da bi u tom slučaju njegovi klijenti iznajmili smeštaj kako bi imali poznato prebivalište u Grčkoj.

ISTRAGA U TOKU

U međuvremenu, porodica ubijenog navijača priprema se za 40-dnevni parastos dok čeka da sazna ko je odgovoran za ubistvo Mihalisa.

Policija je za sada potvrdila tačno mesto na kojem je Kacuris uboden, a istraga je pokazala da je krv pronađena na mestu gde se dogodila masovna tuča, upravo od ubijenog Grka.

Njegova krv pronađena je na putanji od mesta na kojem je uboden do mesta na kojem se srušio pre nego što je preminuo.

NOVO SVEDOČENJE

Dvoje mladih navijača, prema navodima pomenutog grčkog portala, prijatelji ubijenog navijača AEK-a, svedočila su o velikom incidentu koji je doveo do smrti Mihalisa.

- Bila je to noć haosa. Stigli smo do treće kapije i tu je došlo do tuče. Mihalis je definitivno tamo povređen - rekao je Janis.

- Bio sam pored njega, video sam da je pogođen. Nenajavljeni su stigli u Novu Filadelfiju odlučni da naprave zlo. Odjednom su počeli da udaraju negledajući koga udaraju. Mihalis je od početka izgubio mnogo krvi - poručili je Janis između ostalog.

foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Nakon što je uboden, Mihalis je krenuo prema tribini. Krvav je bežao, a navodno i u takvom stanju dobio je još udaraca od strane navijača Dinama i Panatinaikosa koji su bili u zajedničkoj akciji.

Ispred jednog grafita, Mihalis je skinuo kacigu i krenuo prema mostu, a u tom trenutku je već izgubio puno krvi. Nekoliko trenutaka kasnije ostao je bez snage, pao je ispred jedne prodavnice, što je zabeleženo na sigurnosnim kamerama.

UBICA NOSIO KAPULJAČU I OBELEŽJE DINAMA

Jedan od svedoka, Grk koji je na snimku sigurnosne kamere viđen kako trči pored Mihalisa, opisao je detalje policiji, a prema njegovim rečima "ključ" su četiri osobe koje su nosile prepoznatljivi znak Dinama.

On je poručio da je jedan od njih ubo Mihalisa u ruku, što je verovatno smrtonosna rana, a napadača nije mogao da razlikuje od drugih jer je imao kapuljaču. Pored uboda, Mihalisa su udarali palicama po glavi i telu.

Pored njih je tada pala jedna baklja, usled čega su Hrvati bili na trenutak zbunjeni. To su on i Mihalis iskoristili kako bi se oslobodili i nastavili da beže. Svedočenje svedoka potvrđuje verziju priče advokata ubijenog, Hristosa Mavromatisa koji je tvrdio da je smrtosnosni udarac prethodio poteri koja se vidi na gore pomenutom snimku.

