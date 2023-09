UŽIVO, IMT - PARTIZAN: Da li su crno-beli zaboravili ŠOKANTNU eliminaciju iz Evrope? Parni valjak na "krovu" juri novu pobedu

U okviru šestog kola Superlige Srbije, fudbaleri Partizana gostuju na stadionu Voždovca ekipi IMT-a.

Uživo,

IMT - Partizan: 20 sati

Uoči meča:

Poznati sastavi za večerašnju utakmicu: IMT: Gordić – Glišić, Lambulić, Savić, Ćirković – Radočaj, Kijevčanin, Kodžić, Vukić – M. Luković, L. Luković. PARTIZAN: Jovanović – Stojković, Ilić, Marković, Antić – Kanute, Belić – Severina, Kalulu, Menig – Saldanja.

Trener fudbalera Partizana Igor Duljaj rekao je da je pred njegovom ekipom važna utakmica protiv IMT-a uoči reprezentativne pauze, kao i da očekuje veliku podršku navijača na gostovanju.

"Ispali smo iz Evrope što naravno nije pohvalno, igramo protiv jedne od najmlađih ekipa u ligi, to je najprijatnije iznenađenje, tim koji je dobio Čukarički sa 3:0 i mogli su da uzmu bodove u Bačkoj Topoli (protiv TSC-a)... Očekujem da ćemo i sutra odigrati kako znamo i umemo i naravno ono što raduje imaćemo podršku navijača i oni će biti izuzetno važan faktor, jer će na neki način da podignu energiju igrača na viši nivo", rekao je Duljaj na konferenciji za novinare.

foto: Starsport/Peđa Milosavljević

Crno-beli su uz utakmicu manje osvojili 10 bodova, dok je novobeogradski tim osvojio sedam bodova.

Duljaj je dodao da je IMT izuzetno mlada ekipa, a posebno je istakao napadača Miloša Lukovića, koji je do sada postigao četiri gola u Superligi.

"Kolega Jandrić (Nebojša) je odlično uklopio ekipu. Kada tim nema pritiska veoma je lako za njih da igraju, posebno sada protiv Partizana gde će imati dodatni motiv, što je normalno jer žele da se dokažu. Najvažnije je kako ćemo mi da izgledamo na sutrašnjoj utakmici. Neće biti lako", rekao je Duljaj i dodao da će startnih 11 znati posle današnjeg treninga.

Osvrnuo se Duljaj na eliminaciju iz Lige konferencija, te istakao da su igrači potrošili mnogo energije protiv izuzetno brze ekipe Nordsjelanda (porazi 0:5 i 0:1).

"Međutim, umor ne sme da bude nikakav alibi, pogotovo kad je Partizan u pitanju... Ako sutra malo padnemo imaćemo jednu posebnu podršku, znači biće navijači Paritzana, koji ako budemo padali biće ti koji će da nas podignu", ocenio je on.

foto: Starsport

Trener Partizana je dodao da svi u životu trpe pritisak, ali da igrači sada moraju da budu jaki.

"Ono što je važno kao što sam prošli put rekao, bila je jedna situacija kada je Ilić (Mihajlo) šutnuo loptu sa centra, baš zbog tog pritiska jer mu je neko sa tribina rekao 'ajde brže malo'. Ja to prepisujem njegovoj mladosti. Opet, sutra će biti drugačije, imaćemo pravu podršku koja nam je potrebna, igrači su svesni da ukoliko sutra pobedimo posle nekog dužeg vremena možemo da budemo tamo gde bi trebalo da budemo, a to je vrh tabele", istakao je on.

Kurir sport