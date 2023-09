TERZIĆ JE VIDEO POZIVOM SLOMIO HVANA: Marko Marin otkrio kako je generalni direktor Zvezde uticao na Korejca da dođe u Srbiju

FK Crvena zvezda napravio je veliki posao krajem prelaznog roka. Angažovali su trojicu fudbalera kao pojačanja za Ligu šampiona.

foto: Starsport

Ugovore sa Crvenom zvezdom potpisali su Korejac Hvan In Bom, Senegalac Šerif Endjaj i defanzivac iz Burkine Faso Naser Điga. Više nego ozbiljni igrači posle dolaska na početku sezone Marka Stamenića, Pitera Olajinke, Žana Filipa Krasoa, Omrija Glazera, Uroša Kabića, Edmunda Ada i Miloša Degeneka.

Tehnički direktor Crvene zvezde Marko Marin u razgovoru za Mozzartsport otkriva kako i na koji način su crveno-beli uspeli da dovedu fudbalera visoke klase Hvan In Boma. Igrača koji je odigrao četiri meča na SP u Kataru, kojeg su tražili klubovi "liga petice".

- Hvan je stvarno dobar igrač, to će i ovi koji ga nisu videli brzo osetiti. To je počajanje, ne samo za Zvezdu, nego i za klubove iz top pet liga. Kada sam ga video, fudbalski sam se zaljubio u njega. Ostavio je takav utisak, da je to igrač za sledeći nivo na koji treba da idemo - rekao je Marko Marin i nastavio:

foto: www.crvenazvezdafk.com

- Konkretno, pre četiri dana smo imali video poziv sa njim. On je bio u Minhenu, kod svog drugara iz Bajerna, Kima. Sedeli smo kod kuće Zvezdana Terzića. Kratko se uključio u video poziv. Uzeo je telefon, počeo da priča sa Hvanom i onda je poentirao.

Tada Marko Marin otkriva šta je Zvezdan Terzić kazao Hvanu i praktično ga prelomio da dođe u Srbiju.

- Rekao mu je: Slušaj, 19. septembra igramo sa Sitijem na strani, nadamo se da ćemo da odigramo dobru utakmicu, idemo na pobedu. Onda uveče slavimo tu pobedu. Ja slušam i ne verujem. Tada je Terzić poentirao, rekao mu je: U stvari slavimo pobedu i tvoj rođendan. Mene je iznenadio, igrač je bio srećan što generalni direktor zna kada mu je rođendan, agenti su se odobrovoljili. Atmosfera je bila bolja, tu smo ga slomili.

foto: Giannis Papanikos / Zuma Press / Profimedia

Otkrio je Marko Marin i kako je izbor pao na Šerifa Endjaja.

- On je malo drugačiji profil od ostalih špiceva. Potreban je takav profil Zvezdi i treneru. Barak je hteo takvog, odlučili smo se da ga dovedemo, jer nam je potreban veliki roster. Verujemo da smo sa njim dobili mobilnog špica, napada dubinu, visok je i jak. Pravi borac i karakter. On ne odustaje ni od jedne lopte, dobar u presingu - jasan je Marko Marin.

Kurir sport/Mozzartsport