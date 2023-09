"UTAKMICA JE VAŽNA, ALI..." Piksi se obratio Srbiji pred bitan meč kvalifikacija za EP: Ne znam za njih, ali znam kako ćemo mi!

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije, Dragan Stojković, obratio se javnosti pred utakmicu protiv Mađarske.

Dva tima igraće u četvrtak od 20.45 časova meč u okviru 5. kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

- Iskoristili smo trening da radimo najviše na taktičkim stvarima u defanzivnom i ofanzivnom smislu, ono što je potrebno smo uradili. Bila je i video analiza mađarskog tima, siguran sam da ćemo spremni startovati utakmicu - poručio je Stojković na startu obraćanja.

Dva tima posle tri odigrane utakmice imaju po sedam bodova i na čelu su tabele grupe G.

- Treneri obično koriste skoro iste ili slične reči da je utakmica veoma važna, teška i izazovna. Mogu samo da ponovim to. Znamo važnost utakmice, a kako će Mađarski tim igrati - ne znam. Znam kako će Srbija igrati, to je moj posao i trudiću se da pripremim naš tim najbolje moguće. Lično ja, a i moji igrači imamo poštovanje prema mađarskoj ekipi. Enorman je napredak u njihovoj igri i rezultatima u prethodnim godinama i to mora da se poštuje. Sa druge strane, moramo da verujemo u naš kvalitet i ono što mi možemo da pružimo na terenu.

Osvrnuo se selektor na uspehe srpskih sportista u prethodnim danima.

- Radujemo se uspesima svih naših sportista i pomno pratimo i navijamo, kao što verujem da oni navijaju kada mi igramo. Želim da Pešiću i košarkašima čestitam na velikom uspehu. Čestitam i našim devojkama u odbojci koje su pokazale visok stepen kvaliteta, to srebro je po meni zlato. Svaka im čast, učinili su nas ponosnim. Nemamo drugi izbor nego da nastavimo to, očekujem da budemo na tom nivou. I, Novak, sa druge strane, bez obzira što je to individualan sport, on je nacionalni heroj. Gledamo ga, navijamo, nekada se nerviramo što je razumljivo. Na kraju imamo više razloga da slavimo, želim mu sve najbolje na US openu, verujem da će uraditi ono što mu mi želimo. I našu kraljicu, Vuletu, da ne zaboravimo. Kapa dole, svaka čast.

Da li je utakmica protiv Mađarske ključna?

- Nije, ima još pet utakmica... Da je važna, da, ima veliku težinu. Ako ste nas proglasili favoritima u grupi, moramo da opravdamo to, ali nije ključna, ima još puno da se igra.

Kapiten reprezentacije, Dušan Tadić, odigrao je 98 utakmica u dresu nacionalnog tima i blizu je 100. nastupa.

– Tadić ne treba da se bavi brojevima, drugi ljudi su tu da se bave statistikom. Važno je da sa istim žarom ulazi u svaku utakmicu. Definitivno mogu ovi brojevi da mu imponuju i potvrda su njegovih majstorija i kvalteta. Trpeti nekog 100 puta u jednom dresu nije lako, zaslužio je sve ovo.

