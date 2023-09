"PA DOBRO, NIJE SMAK SVETA": Piksi "opušten" nakon poraza od Mađara - ovo su njegove prve reči nakon OČAJNE igre Orlova!

Fudbaleri Srbije izgubili su od Mađarske rezultatom 1:2 u okviru kvalifikacija za Evropsko prvenstvo!

Nakon meča, utiske je sumirao selektor Orlova Dragan Stojković Piksi.

- Nije smak sveta - to su prve reči selektora Orlova nakon poraza od selekcije Mađarske.

- Malo po meni neočekivan poraz. Mislim da ga nismo zaslužili, a opet mroamo da ga prihvatimo. To je fudbal - dodao je Piksi.

Srbija je u drugom poluvremenu igrala znatno bolje.

- Mi smo činili sve da dođemo do trećeg gola, odlično smo otvorili meč, poveli sa 1:0, onda imali nekoliko sjajnih akacija da dođemo do trećeg gola. Posle smo primili dva gola iz dve odbijene lopte, i tako Mađari došli do prednosti. Imali smo odličnu rekaciju u drugom poluvremenu, pogodili smo sa izmenama, stvarali šanse ali lopta nije htela u gol. Njihov golman je bio fantastičan.

Nakon ove utakmice, Mađari se nalaze na prvom mestu u grupi sa 10 bodova, dok je izabranici Dragana Stojkovića Piksija zauzimaju drugu poziciju sa tri boda manje.

Kurir sport