DRAGAN DŽAJIĆ POHVALIO ALEKSANDRA MITROVIĆA: Evo šta je predsednik FSS rekao za het-trik Mitrogola!

Predsednik FS Srbije Dragan Džajić bio je zadovoljan posle trijumfa Srbije u Litvaniji (3:1), čime su se Orlovi za korak približili plasmanu na Evropsko prvenstvo.

foto: FSS

Srpska fudbalska reprezentacija Srbije sada deli prvo mesto sa Mađarskom u grupi G, uz utakmicu više, sa deset osvojenih bodova. U oktobru Orlovi gostuju u Budimpešti 14. oktobra, a tri dana kasnije dočekuju Crnu Goru na Marakani. Biće to ključne utakmice za plasman na Evropsko prvenstvo u Nemačkoj naredne godine.

- Bila je veoma važna utakmica. Kad su počele kvalifikacije rekao sam da ne smemo potceniti nijednog protivnika, ne smemo da verujemo da smo sigurni učesnici Evropskog prvenstva, jer je svaka utakmica za sebe. I ova je bila posebna, jer smo došli u situaciju da je bilo biti ili ne biti. I sa te strane sve čestitke igračima i stručnom štabu. Pobeda ima i psiholški uticaj na igrače, donelo im samopouzdanje, posle onog poraza od Mađara – rekao je predsednik Dragan Džajić.

Posebno je Dragan Džajić apostrofirao učinak Aleksandra Mitrovića, napadača Srbije, koji je protiv Litvanaca postigao svoj treći het-trik u crvenom dresu.

- On se dokazuje iz godine u godinu i zaista je veoma bitan igrač za našu reprezentaciju. Želim mu da bude zdrav i da što duže igra za reprezentaciju. Još jednom sve čestitke Mitroviću, naravno svim igračima, ali dati ovako tri gola na jednoj veoma važnoj utakmici zaista je jedan, da ne kažem podvig, ali jeste remek delo.

foto: FSS

Potom je Dragan Džajić analizirao način igre posle kojih je Srbija došla do golova.

– Uvek sam bio mišljenja da golovi padaju kad su dobra krila i kad imate dobrog centrafora, tako sam ja shvatao fudbal, i u moje vreme se tako igralo. I evo videli ste, svaka lipta koja je sa strane došla bila je šansa za našu reprezentaciju i to se pokazalo u ovom trenutku da je dobro. Naravno, mogli bi o tome da pričamo dugo, ali nema potrebe za to, nekad i ne možete da probijete po bokovima da bi došla lopta do centrafora… Ono što je najbitnije i najvažnije, to je da smo u ovom trenutku pobedili i da sad mirnije možemo da gledamo na nastavak kvalifikacija – jasan je predsednik FSS Dragan Džajić.

Kurir sport