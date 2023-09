ČUDESNA SUDBINA VRELE BRITANKE! Zbog GOLIŠAVIH fotki OSTALA BEZ KLUBA! Zarađivala od SAJTA ZA ODRASLE, a sada se VRAĆA NA TEREN!

Fudbal često zna da ispiše neke neverovatne životne priče koji mogu da se pretvore u romane.

Čudesna sudbina zadesila je i vrelu Britanku, Madlen Rajt. Nekadašnja fudbalerka Čarltona ostala je bez kluba 2020. godine kada je napravila niz skandala. Vozila je u pijanom stanju, kačila golišave fotografije na društvene mreže, te je svojim postupcima naterala čelnike kluba da je oteraju.

Kako je ostala bez plate priključila se platformi "Only fans", otvorila je profil na ovom sajtu za odrasle i tu "zarađivala za hleb".

Sada, tri godine od otkaza u Čarltonu, Madlen Rajt se vratila fudbalu. Atraktivna Britanka potpisala je za Lejton Orijent, a već je stigla i da postigne jedan pogodak!

Sada ponovo proživljava lepe dane, a svojovremeno je, u razgovoru za britanski tabloid "The Sun", otvorila dušu o košmaru kroz koji je prošla.

- Volela sam Čarlton, svoje trenere i saigračice. Ta odluka me je slomila. Kada se sve to dogodilo, shvatila sam koliko sam ljudi izneverila. Međutim, ono što se desilo otvorilo mi je vrata drugim industrijama. Jedna karijera je završena, ali je druga počela - rekla je Rajtova za "The Sun" i dodala:

- Prve godine sam na "Only fans" platformi zaradila pola miliona funti, ne mogu da lažem. Sada putujem i uživam u luksuznim stvarima, a mesečna preplata za moj kanal je 24 funte.

Dakle, sada Madlen ima dva izvora prihoda i provodi najlepše dane svog života!

