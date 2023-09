IGOR MATIĆ: Crvena zvezda ima odličan tim, ali verujemo u svoje kvalitete

Čukarički će posle reprezentativne pauze, u okviru sedmog kola Super lige Srbije, ugostiti ekipu Crvene zvezde (subota, 18,05 časova, stadion na Banovom brdu).

Biće to duel timova koji predstavljaju Srbiju na međunarodnoj sceni, duel ekipa koje su izborile plasman u grupnu fazu nekog od evropskih takmičenja.

Ujedno, derbi meč na Banovom brdu biće najbolja moguća provera za oba tima pred evropske izazove, s obzirom na to da će Crvena zvezda narednog utorka gostovati Mančester sitiju, dok će Čukarički igrati u Budimpešti protiv Ferencvaroša u četvrtak.

- Crvena zvezda je najbolji klub u Srbiji, dominantan prethodnih godina. Naravno, imamo naše želje i ambicije, verujemo u svoje kvalitete. Svakako je naš rival u ulozi favorita, imaju dobar tim, odlične domaće igrače, pokupili su sve najbolje u srpskom fudbalu. Takođe, stranci su ti koji prave dodatnu razliku. Pogledajte samo poslednji primer, platili su obeštećenje za igrača iz Južne Koreje pet miliona evra. Ali, ovo je igra 11 na 11, verujemo u sebe i u dobar rezultat – kazao je na početku izlaganja šef struke Čukaričkog Igor Matić.

Odradio je Čukarički mini pripreme u reprezentativnoj pauzi na Divčibarama, u međuvremenu dobio i trojicu novajlija, na Banovo brdo su stigli Ognjen Vranješ, Luter Vesli Sing i Sandej Adetunđi.

- Imali smo desetak dana za pripremu ovog meča, svi su zdravi, radili su kako treba na mini pauzi. Što se tiče novajlija, jedini njihov problem što od juna nemaju takmičarsku utakmicu. Nisu imali ni treninge sa ekipom do odlaska na Divčibare, ali su to vrlo kvalitetni igrači. Potrebno im je malo vremena da dođu do željene forme. Možda će Vranješu period adaptacije biti kraći nego preostaloj dvojici igrača – kazao je Matić, koji je potom nastavio:

- U fudbalu je potreban kontinuitet, potrebno je vreme. Ostali smo bez tri-četiri bitna igrača tokom ovog prelaznog roka, a ti igrači su pravili razliku na terenu. Ali, znamo kako funkcioniše srpski fudbal, od transfera igrača. Teško je da imamo istu ekipu u takmičarskom pogonu dve-tri godine. Igrači koje sada imamo svakako poseduju kvalitet, biće ova ekipa sve bolja kako vreme bude prolazilo.

Nije se Matić složio sa mišljenjem da je utakmica protiv Crvene zvezde od onih „u kojima ekipa nema šta da izgubi, ali može mnogo da dobije“.

- Ovo je početak moje trenerske karijere, ali i dok sam bio igrač, nikad nisam razmišljao da je neka utakmica o onih u kojima nemamo šta da izgubimo. Moramo da budemo hrabri i da verujemo u sebe, moramo da ispoštujemo sve što smo radili u prethodnom periodu. Biće teško, ali na velikim utakmicama se postaje veliki igrač. Ne bih uopšte rekao da smo u krizi igre, postoji trenutno samo kriza rezultata. Ali, posle svake kiše mora da dođe sunce.

Da li će prekidi biti najjače oružje Čukaričkog u duelu protiv Crvene zvezde?

- Nijedan deo igre ne zapostavljamo. Zvezda je vrlo opasna u svim segmentama igre, defanzivno su kompaktni, ofanzivno sjajni, odlični su i oni prilikom prekida. Moraćemo da budemo na maksimumu, da svaki igrač da sto odsto svojih mogućnosti, u tom slučaju imaćemo šansu za pozitivan rezultat.

Ima li Crvena zvezda pored svih tih vrlina i nekih mana?

- To ćemo ostaviti za nas, za svlačionicu. Svakako, naš rival ima neuporedivo više vrlina nego mana, ali svaka ekipa na svetu ima i poneku slabost. Pokušaćemo to da iskoristimo.

Kapiten Marko Docić je u prethodnoj utakmici protiv Crvene zvezde, u finalu Kupa Srbije na stadionu „Rajko Mitić“ postigao prelep pogodak, direktno iz kornera.

- Dolazi nam trenutno najbolji klub u Srbiji, koji je svakako veliki faovrit u predstojećoj utakmici. Ali, imamo svojih aduta i ambicija u derbi utakmici, nadamo se da ćemo izaći u dobrom raspoloženju i bez straha, u verujem rasprodatom stadiponu. Saigrači i ja jedva čekamo sutrašnji duel – kazao je Docić, koji je potom dodao:

- Voždovac je iskoristio svoje šanse, na toj utakmici i Crvena zvezda nije iskoristila nekoliko izrazitih prilika. Imao je domaćin sreće, ali tu sreću treba zaslužiti, nadam se da će i nas pogledati u subotu. Biće nam potrebno i sreće i hrabrosti da pobedimo Crvenu zvezdu.

Kapitena nije bilo među starterima u prethodnom periodu, a Docić je naveo razlog.

- Imao sam povredu primicača, oporavio sam se i spreman sam za predstojeće utakmice – kazao je Marko Docić, kapiten tima i rekorder po broju odigranih utakmica, golova i asistencija za klub sa Banovog brda.

