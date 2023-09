SAD ZNAMO KOLIKO MOŽEMO! Trener Čukaričkog: Pobeda ostvarena sa stilom i stavom

Čukarički je na najbolji mogući način prekinuo niz bez pobede, trijumfom protiv Crvene zvezde u derbiju sedmog kola Super lige Srbije (2:1).

Nisu se belo-crni radovali još od 6. avgusta i gostovanja Radničkom 1923 u Kragujevcu. Bio je ovo i prvenac šefa struke tima sa Banovog brda Igora Matića.

- Velika pobeda za nas, protiv izuzetnog protivnika, Crvene zvezde koja je zaista fenomenalan klub, sa sjajnim pojedincima. Ključno je bilo to što smo se držali plana, onoga što je rađeno na treninzima u prethodnom periodu. Ekipa je pokazala karakter i veru u sebe, izašli smo na teren sa velikim samopouzdanjem, a pobedu ostvarili sa stavom i sa stilom – kazao je na početku izlaganja Matić, koji je potom nastavio:

- Nismo bili u podređenom položaju ni što se tiče statističkih elemenata, osim u posedu lopte. Naš plan je bio da budemo u „srendjoj zoni“ i da rivala ugrožavamo tranzicijom. Na konferenciji za novinare uoči meča pričali smo o vrlinama Crvene zvezde, pomenuli da imaju i mane, a na kraju smo to znali da iskoristimo. Pored dva gola, imali smo još četiri-pet izuzetno dobrih situacija.

Pobeda je mnogo značila svima u klubu sa Banovog brda.

- Do tri boda smo došli apsolutno zasluženo. Od prvog dana govorim igračima da moraju da veruju u sebe i da pokažu karakter. Ovo je velika pobeda za ceo klub, svi su zaslužni, naravno najviše igrači, kao i stručni štab, uprava kluba... Mnogo nam sve ovo znači, ali sam i u najavi meča govorio da nismo u krizi igre, već smo samo imali krizu rezultata. Bilo je potrebno vreme da se međusobno upoznamo, da se igrači naviknu na naš sistem rada i zahteve. Pričao sam da nisam od onih koji misle da nemamo šta da izgubimo protiv Crvene zvezde. Morali smo da budemo hrabri, uz poštovanje prema svakom, ali i veru uz sebe.

Matić je želeo još da doda:

- Verujem da ćemo igrati iz utakmice sve bolje. Verovao sam u ovu ekipu i kad smo imali niz mečeva bez pobede, verujem naravno i sada. Nismo mi pobedom protiv Crvene zvezde napravili nešto veliko. Meč je arhiviran, spremamo se sada za duel sa Ferencvarošem.

Igrao je Čukarički protiv Crvene zvezde u sjajnom ambijentu rasprodatog stadiona na Banovom brdu, ali sa većinskom podrškom sa tribina za rivala.

- Mnogo nam je pomoglo iskustvo sa velikih utakmica, kao što su one protiv Olimpijakosa, gde smo bili u sličnoj situaciji, a nismo se najbolje snašli.

Istakao je šef struke Čukaričkog i da su pojačanja opravdala poverenje.

- Čukarički je mlada ekipa, kojoj su potrebne vođe na terenu. Iz tog razloga smo reagovali i doveli tri pojačanja, u svakoj liniji tima po jedno. Pojačanja su se pokazala u najboljem svetlu, ali smo se iskreno plašili, s obzirom na to da od juna nisu imali niti jednu utakmicu.

Na kraju, igrač utakmice je bio napadač Sandej Adetunđi, strelac pobedonosnog pogotka.

- Nije fraza, ovu utakmicu smo ipak dobili timski. Iz te timske igre uvek iskoči pojedinac, ovoga puta je to bio Sandej Adetunđi. Kvalitetan je igrač, dobro napada prostor, iznudio je penal, postigao gol koji je rešio utakmicu. Svi njegovi kvaliteti su došli do izražaja u duelu protiv Crvene zvezde, ali smo još na treninzima videli da ima kvalitet i da će biti pojačanje za nas. Svesni smo da on može i bolje i da će verovatno ući u krizu, jer nije dugo imao utakmicu.

Odigrao je Čukarički sjajan meč, ali je Matić imao i nekoliko zamerki:

- Meč protiv Crvene zvezde je bio pokazatelj koliko možemo, a igračima sam kazao i zaista tako mislim, Čukarički ne sme da bude ispod ovog nivoa. Naprotiv, moramo da budemo još bolji, i to u svakom segmentu igre. U prethodnom meču smo defanzivno bili veomo dobri, možda je u ofanzivnoj organizacija moglo bolje, da budemo mirniji na lopti, da napadamo dubinu. Sve to kroz trening treba da podižemo u narednom periodu.

Brzo je Crvena zvezda izjednačila, na startu drugog poluvremena, ali to nije sputalo igrače Čukaričkog.

- I posle primljenog gola u ranoj fazi drugog poluvremena, video sam da je u igračima proradio inat, bili smo gladijatori, posle izjednačenja još bolji. Dodali smo gas, pokazali stav i karakter, imali dve šanse u pet minuta posle primljenog gola. Bila je ovo velika utakmica, koja je iz nas izvukla i poslednji atom snage. Pokazali smo stav i karakter i dobili na samopuzdanju.

Posle crvenog kartona i isključenja, Matić je sa klupe morao da se preseli na tribinu.

- Bio sam blizu, u prvom redu zapadne tribine, kao da sam bio na klupi. Bilo je dosta emocija, jako teška utakmica za gledanje, a opet ja kao trener treba sve da kanališem i da „nosim“. Teško je bilo u periodu kad nije bilo rezultata, znao sam koliko ekipa može. Sve je ovo novo iskustvo za nas, izvukli smo pouke i uspeli da se izdignemo. Bila nam je potrebna pobeda protiv ovakvog rivala, na ovakav način, potpuno zaslužena, pobeda uz sav respekt prema Crvenoj zvezdi.

Veliki doprinos trijumfu dala su pojačanja, kao i stariji igrači u timu sa Banovog brda, ali Matić nije zaboravio ni one najmlađe:

- Želeo bih da istaknem da smo ponovo imali dosta mladih igrača iz naše Omladinske škole. Protiv Crvene zvezde na terenu je bio i dečak koji ima samo 16 godina, odigrao je poslednjih 15-ak minuta izuzetno dobro, zadržavao je loptu, mogao i da postigne pogodak. Mora samo da nastavi u istom ritmu i da vredno radi. Ali, svakako sam ponosan na sistem koji ima Čukarički, u svakom segmentu kluba.

Već u četvrtak Brđani će igrati još jedan veliki mel, debitovaće u grupnoj fazi Lige konferencije, utakmicom protiv Ferencvaroša u Budimpešti.

- Sada se fokusiramo na utakmicu protiv Ferencvaroša. Svaka ekipa na svetu ima vrline i mane, već smo prikupljali informacije o prvaku Mađarske, a dodatno ćemo svaki detalj igre obraditi u narednim danima. Treba da izađemo na teren sa stavom, a ako budu bolji pružićemo im ruku i čestitati. Kad smo pravi, protiv svakog možemo da igramo, ne kažem da svakom možemo da pobedimo naravno. Treba da uživamo u Budimpešti i da budemo ponosni posle te utakmice.

Popularni Fradi će sa klupe predvoditi nekadašnji trener Crvene zvezde i legenda srpskog fudbala Dejan Stanković.

- Poznajemo se, veliki je igrač i čovek, sjajan trener. Osvojio je dve duple krune sa Crvenom zvezdom, igrao dve Lige Evrope, pun respekt za ono što je uradio. Iskreno, jedva čekam utakmicu u četvrtak – zaključio je Igor Matić.

