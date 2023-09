LAZETIĆ BESAN ZBOG ODLAGANJA MEČA SA ZVEZDOM: Spremali smo se da igramo svaka tri dana...

Fudbaleri Crvene zvezde i TSC-a odložili su svoju prvenstvenu utakmicu zakazanu za naredni vikend zbog evropskih obaveza i predstojećeg večitog derbija crveno-belih sa Partizanom.

Sa ovom odlukom nikako se ne slaže trener TSC-a Žarko Lazetić.

"Ja sam protivnik odlaganja utakmica. Niti sam tražio da se odloži utakmica, niti želim da se utakmice odlažu. Koliko nam odgovara ili ne odgovara, to je hipotetički. Znam da postoje pravila, termini utakmica i da se to promenilo. Da li nama odgovara što ćemo igrati sa Zvezdom u nekom terminu Kupa? Za koliko vremena? Ja to ne želim... Mislim da nije prema svim protivnicima korektno" rekao je Žarko Lazetić

TSC je imao pravo da odloži utakmicu sa Radničkim iz Kragujevca ali to nije uradio.

"Ja nisam želeo da odlažem ni Radnički Kragujevac kada smo imali pravo, između dve Brage i zbog toga smo protiv Brage u drugoj utakmici izgledali kako smo izgledali, jer je bilo malo razmaka. Ali, takva su pravila svuda u Evropi. Svi imaju utakmice na tri dana, mi smo sada u tome, spremali smo se za to. Spremao sam igrače na to da igraju na tri, četiri dana. Imamo roster da to igramo. Možda bi primili pet golova i u petak uveče došli iz Londona, hipotetički, nama odlaganje možda i odgovara, ali ja to nisam želeo, niti TSC ", zaključio je Lazetić.

