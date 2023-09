HUMSKA "GORI", VAZURA SE ČEŠLJA! Zid ćutanja u Partizanu, niko NE ODGOVARA na zahteve navijača: Grobari ZAPRETILI, uprava NESTALA!

Situacija u FK Partizan davno se otrgla kontroli.

Crno-beli već godinama ne znaju za trofej, ove sezone ostali su i bez plasmana u grupnu fazu Lige konferencija, najnižeg po rangu evropskog takmičenja, a navijači su počeli bojkot protiv uprave i ne dolaze na utakmice na kojima je četa Igora Duljaja domaćin.

Nezadovoljni su radom čelnika Partizana grobari već neko vreme, a, i pored toga što je Milorad Vučelić "digao sidro" i otišao iz Humske, pojedinci nemaju nameru da napuste klub. Niti da se oglase... A situacija, polako, ali sigurno, ide ka velikom problemu!

Pred meč koji je Partizan igrao protiv Radnika iz Surdulice i u kom je savladao goste sa juga Srbije sa 3:2 posle velikog preokreta, grobari su upali na stadion, demolirali su ložu u kojoj se već neko vreme niko iz uprave crno-belih ne pojavljuje i poslali jasnu poruku.

- Nećete sedeti tamo gde ste pošli, u našoj kući niste dobrodošli - stajalo je u objavi navijača Partizana na društvenim mrežama uz fotografiju uništenih stolica i natpisa "lopovi" i "uprava napolje".

Navijači Partizana na ovaj način su rešili da bojkot podignu na viši nivo, ali do Vazure i ostatka uprave njihova poruka kao da ne dolazi. Pokušali smo da stupimo u kontakt sa generalnim direktorom Partizana Milošom Vazurom i zamolimo ga za komentar nastale situacije, ali on do objavljivanja ovog teksta nije odgovarao na naše pozive i poruke.

Dakle, Humska "gori", a Vazura se češlja, poruka je koja bi mogla da izvuče iz stanja u FK Partizan trenutno.

foto: Starsport/Srđan Stevanović

Imao je generalni direktor crno-belih "bliske sudare" sa navijačima Partizana tokom svog mandata u klubu, te je već jednom izbegao ozbiljan problem kada su tadašnje vođe grobara 2016. godine krenule u fizički obračun sa njim, a najdeblji kraj izvukao je jedan od momaka iz Vazurinog obezbeđenja.

Navijači gube strpljenje, a uprava se "pravi mrtva" i formira zid ćutanja ispred Humske. Dokle će to da traje ne znamo, ali se svi nadamo da će se završiti pre nego što sve eskalira i ode u nepovrat.

Kurir sport