ZVEZDA OBAVESTILA NAVIJAČE: Paketi karata za Ligu šampiona u slobodnoj prodaji od srede 20. septembra

Crvena zvezda je obavestila svoje navijače do utorka 19. septembra do 19 časova važi pravo prioritetne kupovine paketa za Ligu šampiona za članove i to po promotivnim cenama.

Posle ovog datuma, ističe pravo prioritetne kupovine, kao i promotivne cene i obaveštavamo sve zvezdaše da će ograničeni broj preostalih paketa za Ligu šampiona od srede 20. septembra biti pušten u slobodnu prodaju za sve, bez uslova članarine.

Prodaja paketa 20. septembra počinje i onlajn i na blagajni stadiona i svako može da kupi maksimalno četiri paketa.

I dalje za onlajn kupovinu paketa važe 500 dinara niže cene: Sever/Jug: 10,000 dinara (onlajn: 9,500 dinara) Istok: 21,500 dinara (onlajn: 21,000 dinara) Zapad: 24,500 dinara (onlajn: 24,000 dinara)

Kako je broj paketa za slobodnu prodaju ograničen, svi koje žele, do srede do 10 časova, mogu da rezervišu svoj paket lično u Servisu za članstvo ili putem telefona servisa. Rezervacija važi do 24. septembra, a karte se mogu preuzeti u Servisu za članstvo.

Zvezda podseća sve navijače da je pored paketa za Ligu šampiona, u prodaji i dalje Premijum sezonska.

Klub je doneo odluku da Premijum sezonska važi i za sve evropske utakmice Zvezde tokom proleća.

Premijum sezonska karta se može kupiti u Servisu za članstvo, kao i onlajn za koju važe 1,000 dinara niže cene: Sever/Jug: 15,500 dinara. (onlajn: 14,500 dinara) Istok: 26,000 dinara (onlajn: 25,000 dinara) Zapad: 31,000 dinara (onlajn: 30,000 dinara)

Kurir sport