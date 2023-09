DARKO PANČEV SUROVO REALAN: Protiv Sitija je i MINIMALAN PORAZ dobar rezultat! Zvezda MOŽE da prezimi u Evropi!

Konačno Liga šampiona! Fudbaleri Crvene zvezde večeras će istrčati na čuveni Etihad u Mančesteru, a već na prvom koraku u elitnom takmičenju čeka ih najteži mogući rival - šamopion Evrope Mančester siti!

Po mnogima najbolji tim na svetu, sa najboljim trenerom na klupi. Poprilično težak zadatak i, realno gledano, crveno-beli imaju minimalne šanse za dobar rezultat. Legendarni centarfor Zvezde Darko Pančev deli ovo mišljenje:

- Objektivno, šanse protiv Mančester sitija su veoma male. Siti je evropski prvak, ima fenomenalnu ekipu i svakako je veliki favorit. Onako kako bi Zvezda trebalo da igra i kako bih ja igrao da sam trener jeste formacija sa pojačanim veznim redom i jednim brzim špicom, jer smatram da je najbolji deo Gvardiolinog tima vezni red. Igraju veoma dobro, imaju mnogo kombinacija i kad bi tu naš predstavnik mogao da parira, onda ima šanse da dobro prođe. Šta to znači da dobro prođe? Pa protiv Sitija je i minimalan poraz dobar rezultat. Ako i izgube, neka to bude na korektan način, a ne sa pet ili šest golova razlike. Nije neuspeh izgubiti od ovakvog tima, jer su stvarno fantastična ekipa - počinje priču za Kurir nekadašnja zlatna kopačka Evrope.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Utakmica dolazi u nezgodnom trenutku za srpskog predstavnika, posle dva poraza u domaćem prvenstvu. Pančev smatra da Zvezda mora da se trgne i zaigra kao na početku sezone, jer engleski klub ne prašta greške.

- Izgleda da je Zvezda u lošijoj formi, na početku priprema i na onom turniru u Rusiji je to zaista izgledalo fenomenalno, sad je došlo do nekog pada, ne mogu da analiziram jer nisam prisutan u svlačionici da bih znao, ali svakako bi bilo dobro da se ekipa probudi i da ne igra na način kao što je igrala poslednjih nekoliko utakmica, jer to onda neće biti dobro - nastavlja razgovor Darko.

Klub sa stadiona "Rajko Mitić" nije postigao gol na tlu Engleske još od meča sa Lesterom 2000. godine, kada je Milenko Aćimović postigao neverovatan pogodak.

Dakle, Zvezda nije dala gol u Engleskoj pune 23 godine, Pančev se seća tog meča.

- Zvezda je tada igrala stvarno dobro. Šteta što ni mi nismo uspeli da damo gol 1991. godine u Superkupu Evrope baš u Mančesteru. Mislim da nije bitno ko će dati gol, verovatno će ga postići neko ko bude bliži golu, napadači ili vezni igrači, ali mislim da pre svega treba da se obrati pažnja na našu igru, da se dobro organizujemo i da u toj koncepciji možemo da imamo šansu da napravimo neki dobar protivnapad koji bi i omogućio da neko postigne pogodak - kaže fudbaler rođen u Skoplju.

Mnogi navijači crveno-belih su bili razočarani kada su videli grupu, prvak Evrope i jedan od najboljih timova iz drugog šešira Lajpcig su ekipe protiv kojih je veoma teško igrati.

- Moje mišljenje je da je dobar rezultat i kada bismo uspeli da izborimo treće mesto u grupi i da prezimimo u Ligi Evrope. Sve preko toga bio bi neverovatan uspeh, ali je objektivno da treba da se borimo sa Jang Bojsom za to treće mesto - istakao je čovek odluke u čuvenoj penal seriji u Bariju.

foto: Www.crvenazvezdafk.com

O upoređivanju njegove zlatne generacije i ove sada, kao i o tome da li veliki broj stranaca predstavlja problem, Pančev kaže da su se vremena promenila.

- Teško je upoređivati to vreme s ovim, samim tim teško je uporediti ovu generaciju i tadašnju. Puno toga se promenilo u fudbalu, ali ne i u igri. Opet utakmicu odlučuju dobri pojedinci, dobar udarac, dobar dribling, dobar centaršut, nešto slično što je i u naše vreme bilo. Ono što se najviše promenilo jeste da je istočnjački fudbal mnogo oslabio u odnosu na zapadnoevropski fudbal. Novac je postao najbitniji, desetak ekipa raspolože sa najviše novca, kupe sve najbolje igrače. Evo sad se zna otprilike koje ekipe će igrati u polufinalu, tako da je fudbal pomalo izgubio draž, ali šta je tu je moramo da se adaptiramo na situaciju. A kada je reč o strancima mislim da to može da predstavlja problem, jer oni ne osećaju težinu dresa koji nose, ali se nadam da će za kratko vreme to saznati i da će pružiti maksimalno dobre igre u zvezdinom dresu - rekao je Pančev.

foto: Paul Currie / AFP / Profimedia

Kako protiv mašine za golove Haland je strašan, treba dvojica da ga čuvaju Kao nekadašnja zlatna kopačka Evrope osvrnuo se i na Halanda, koji je prava "mašina" i uvek je gladan golova. - Haland je izuzetan strelac, ali kao i svaki strelac, i u moje vreme i sada, zavisi od dobre igre tima. Ako ekipa igra dobro, ako kreira, ako dominira, ako stvara šanse, ako centrira, onda dobar strelac može to na svoj način da pretvori u pogodak. Prema tome, Haland ima sve predispozije, odličan je golgeter i tu nema dileme. Naravno da ima načina da se sačuva, ali uvek treba da budu dva igrača oko njega, jer on je fizički izuzetno jak i to mu je jedna od prednosti. On uvek može jednog igrača da izdrži u duelu, kada je remplovanje oko šesnaesterca i zato je dobro da još jedan igrač bude tu u blizini da bi mogao da reaguje. Biće teško sačuvati ga, ali je moguće - zaključio je priču za Kurir ljubimac navijača crveno-belih.

Kurir sport / Aleksandar Radonić