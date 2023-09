NEPRIJATNO IZNENAĐEN: Solskjer kritikovao pojedine fudbalere Junajteda iz njegovog mandata

Nekadašnji trener Mančester junajteda Ole Gunar Solskjer kritikovao je ponašanje pojedinih fudbalera za vreme njegovog mandata na Old Trafordu, rekavši da nisu bili toliko dobri kao što su mislili.

Solskjer je u novembru 2021. godine dobio otkaz posle gotovo tri godine, a njegov naslednik Erik ten Hag rekao je da situacija u ekipi nije bila dobra kada je došao na Old Traford, prošlog maja.

"Neki nisu bili toliko dobri kao što je bilo njihovo mišljenje o sebi. Neću ih imenovati, ali bio sam vrlo iznenađen kada je par njih odbilo šansu da postanu kapiteni. Takođe, bio sam razočaran kada su neki rekli da neće igrati ni trenirati jer žele da napuste klub", rekao je Solskjer za Atletik, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Solšer je sa Junajtedom sezonu 2020/2021 završio na drugom mestu, a finale Lige Evropa izgubio je na penale od Viljareala.

Na početku naredne sezone Junajted je doveo Džejdona Sanča i Rafaela Varana i vratio je Kristijana Ronalda. Međutim, Solšer je otpušten posle 12 utakmica u Premijer ligi i poraza od Votforda 1:4.

"Kada imate grupu, moraju svi da idu u istom pravcu. Kada stvari nisu išle dobro, mogli ste videti da izbija ego kod nekih igrača", naveo je Solskjer.

Sadašnji trener Junajteda Erik ten Hag je pod pritiskom, pošto je izgubio tri od prvih pet utakmica u Premijer ligi ove sezone.

Upitan da li saoseća sa njim, Solšer je rekao: "Znam kroz šta prolazi, to je posao iz snova, ali je težak".

"Imate posla sa ljudima i svim njihovim problemima, to nije kompjuterska simulacija. Ali većina su profesionalci koji žele dobro da igraju. Neki prvo misle o brojkama, ali većina misle na klub", dodao je nekadašnji napadač Mančester junajteda.

On se osvrnuo i na povratak Ronalda, u avgustu 2021. godine, 12 godina otkako je napustio klub i prešao u Real Madrid.

Portugalac nije ponovio dobru igru, kritikovao je klub i rekao da ne poštuje trenera ni njegov rad, pa je u decembru otišao u saudijski Al Nasr.

"To je bilo teško odbiti i mislili smo da moramo da prihvatimo tu odluku, ali ispostavilo se da je bila pogrešna. Osećaj je bio dobar kada je došao, u toj utakmici protiv Njukasla kada se Old Traford tresao (dva gola Ronalda u pobedi 4:1). On je tada i dalje bio najbolji golgeter sveta, izgledao je snažno", rekao je Solskjer.

